Hidrocarburos, responsables del 56 % de los residuos peligrosos

De las 406.078 toneladas de residuos peligrosos, que se generaron en el país durante el 2015, el 56 por ciento se originó en el sector de hidrocarburos. Los desechos clínicos y de otras actividades industriales también fueron responsables de estas sustancias.



No obstante, esta cifra no representa el total de estas sustancias peligrosas para el país, puesto que solo se tiene información para 40 por ciento de los residuos generados, los cuales tienen importantes consecuencias en la salud humana relacionadas con enfermedades como cáncer y daños en la gestación.

Estos datos los reportó el Inventario Nacional de Residuos Peligrosos y Bifenilos Policlorados (sustancias tóxicas que hacen parte de equipos industriales y aceites), que elabora el Ideam a partir de los registros que están obligados las empresas privadas a informar a través de un aplicativo digital.



Omar Franco, director del Ideam, aseguró que es muy importante que a partir de esta información los Ministerios de Salud y Ambiente tomen las respectivas medidas para regular y controlar estas sustancias que afectan la salud humana. Asimismo, llamó la atención para que los privados se comprometan a hacer un reporte juicioso de los desechos que generan sus actividades.



El informe advierte que hay un vacío de información, porque el 60 por ciento de las empresas registradas no reportaron sus datos. Por ejemplo, para el sector de hidrocarburos se estima que solo 76 empresas reportan información de los cerca de 450 campos que tienen algún tipo actividad extractiva o de exploración en Colombia.



De hecho, según el monitoreo que se hace desde el 2007, ha habido un crecimiento exponencial de este tipo de sustancias por parte del sector de hidrocarburos, por lo que se requiere mejorar el segumiento y control de residuos peligrosos relacionados con gas y petróleos, más cuando se tiene previsto apostarle a la explotación no convencional como el fracturamiento hidráulico.



El Distrito Capital y Casanare son las entidades territoriales que más concentraron estos reportes de sustancias tóxicas. No obstante, para el caso de Bogotá, resulta importante aclarar que solo hay registros para desechos superiores a las 10 toneladas mensuales, como regula la norma, por lo que puede haber muchos más de estos residuos en cantidades inferiores.



Actualmente, el informe cuenta con cerca de 11.000 registros, aunque más de 809.000 empresas- de acuerdo con la caracterización del Dane - son susceptibles de manejar y disponer este tipo de tóxicos.



Por ahora, con lo que se tiene registrado se estima que cerca de 217.109 toneladas de estos residuos se deben a la mezcla de desechos de aceite, hidrocarburos y agua; seguido por los residuos de aceites minerales (47.952 ton); desechos clínicos (33.907 ton); producción de coque de petróleo y asfalto (18.219); desechos industriales (14.421 ton).



Entre los desechos más peligrosos para la salud humana, señaló el Ideam se destaca el asbesto, del que se generaron 1.907 toneladas de residuos para el 2015.



MEDIO AMBIENTE