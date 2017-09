Los rasgos geológicos de Plutón reciben, por primera vez, nombre

08 de septiembre 2017 , 02:15 a.m.

El misterioso y lejano Plutón es desde hoy un planeta enano menos desconocido, después de que se haya puesto nombre oficial a algunos de sus rasgos geológicos, los cuales rinden tributo a la mitología, a científicos o a pioneros que cruzaron nuevas fronteras con sus exploraciones.

La famosa zona con forma de corazón en el sur del planeta enano se llamará, desde ahora, región Tombaugh, en honor al astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh, quien descubrió Plutón en 1930.



Además uno de su cráteres será conocido como Vaentia Burney, la niña británica de once años que sugirió llamar a aquel nuevo cuerpo celeste Plutón, como el dios del inframundo en la mitología romana.



La Unión Astronómica Internacional (UAI) aprobó la denominación de 14 de esos rasgos geológicos, los primeros después de que la misión New Horizons de la NASA sobrevolara Plutón y su mayor luna Charon en 2015 enviando imágenes a la Tierra, indicó en un comunicado. Cadenas, montañosas, regiones, mesetas, valles o cráteres tienen ya un nombre, algunos de los cuales han sido propuestos por el equipo de la Misión New Horizons de la Nasa y otros fueron sugeridos por el público en una campaña de la UAI.



La responsable del grupo de nomenclatura de sistemas planetarios de la UAI, Rita Schulz, aseguró que estaban "emocionados" por aprobar nombres que reconocen a personas que tienen significado para Plutón o que realizaron hitos en la historia de la exploración, pues "estos nombres destacan la importancia de ampliar las fronteras de los descubrimientos".



Así, desde hoy en Plutón hay una llanura bautizada como Sptunik Planitia, en recuerdo al primer satélite espacial, lanzado por la Unión Soviética en 1957, y unas fosas llamadas Virgil Fossae en honor al poeta romano Virgilio, quien en la ficción fue el guía de Dante entre el infierno y el purgatorio en la Divina Comedia.



Igualmente hay dos cadenas montañosas que Tenzing y Hillary, el primero por Tenzing Norgay, sherpa indio-nepalí, y el segundo por sir Edmund Hillary, montañero neozelandés, que fueron los primeros en llegar a la cima del Everest y regresar vivos, en 1953.



