Científicos ciudadanos harán ‘la gran película’ sobre eclipse de Sol

Una de las principales dificultades de la ciencia es la aparente distancia que hay entre sus observaciones, experimentos y resultados con el público en general. Si bien existen proyectos para la masificación de las investigaciones, comúnmente los expertos fallan a la hora de mostrar al público lo simple que es hacer ciencia y cómo a diario todas las personas utilizan el método científico en actividades cotidianas.

Con el objetivo de romper esa barrera, y de hacer que más personas de a pie tengan la posibilidad de convertirse en ‘astrónomos y científicos ciudadanos’, arrancará el proyecto ‘La megapelícula del eclipse’ (‘The Eclipse Megamovie Project’), que iniciará su rodaje con el próximo eclipse total de Sol, el 21 de agosto en Norteamérica. La meta es que el público envíe las imágenes que tome del fenómeno astronómico desde cierta posición geográfica usando cualquier instrumento (celular, cámaras fotográficas o telescopios).



El eclipse tendrá una duración de dos minutos y medio en un solo lugar; sin embargo, el evento tardará, desde su comienzo en la costa oeste de Estados Unidos hasta su final en la costa este, cerca de hora y media.



“Imagínense si todas las personas envían sus imágenes, sería la primera vez en la historia que se tiene información de un eclipse con semejante duración”, comenta el astrofísico colombiano Juan Carlos Martínez, de la Universidad de California, en Berkeley, y quien hace parte de la organización del proyecto.



Se prevé que este evento sea visto por decenas de millones de personas y, según cálculos de Martínez, por lo menos el 1 por ciento de estas pueden aportar sus imágenes: “la cantidad de información será gigantesca y muy valiosa para la construcción de la megapelícula”.



“Es probable que esta sea una de las primeras oportunidades para que los descubrimientos científicos no sean exclusivos de un pequeño grupo, sino que sean apropiados por el público, los científicos ciudadanos, para que por fin las ciencias empiecen a ser algo más cercano a cada uno de nosotros”, asegura.



Por su parte, el astrofísico colombiano Santiago Vargas explica el fenómeno astronómico de los eclipses, el primero de los cuales fue observado el 22 de octubre del año 2137 a. C.



“Los eclipses de Sol han despertado fascinación e interés en diversas culturas de la humanidad y, en la actualidad, las leyes que rigen el movimiento de los objetos en nuestro sistema solar nos permiten saber con exactitud cuándo va a suceder uno de estos acontecimientos”, explica Vargas.



“Durante los eclipses de Sol, la Luna (que debe estar en fase de Luna Nueva) bloquea durante unos instantes la luz solar, al interponerse entre la Tierra y la estrella”, agrega.



El 21 de agosto seremos testigos de este fenómeno, que en nuestro país será parcial (la Luna cubrirá solamente parte del disco solar), pero que en Norteamérica puede observarse en su fase total. La franja donde se verá el eclipse total de Sol cruza diagonalmente EE. UU., de costa a costa, algo que no ocurre desde 1918.

Otros proyectos

MyShake: liderado por la Universidad de California, en Berkeley, usa celulares del público para determinar la probabilidad de que un terremoto suceda.



Seti@home: los voluntarios captan y analizan señales de radio para la búsqueda de vida extraterrestre.



Stardust: con la ayuda de un microscopio virtual interactivo, ciudadanos científicos buscan el polvo en muestras tomadas por la misión de la Nasa Stardust.



