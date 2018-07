Primeros homínidos llegaron a Asia antes de lo que se creía

16 de julio 2018 , 02:44 a.m.

Un grupo internacional de científicos ha descubierto en China un conjunto de herramientas que sugiere que hubo homínidos fuera de África antes de lo que se creía, según revela un estudio publicado por la revista Nature.

La secuencia de artefactos, en su mayoría continuos en el tiempo, tiene una antigüedad de entre 1,3 y 2,1 millones de años, explica la investigación liderada por la Academia de Ciencias China de Guangzhou.



Los expertos recuerdan que, hasta ahora, las primeras pruebas de la presencia de homínidos fuera de África se sitúan en Dmanisi (Georgia), donde se encontraron herramientas y huesos de Homo erectus con una antigüedad de unos 1,85 millones de años.



La edad de otros restos fósiles de homínidos localizados en China y la isla indonesia de Java también alcanza los 1,7 millones de años, pero, desde hace tiempo, la comunidad científica ha sospechado que esa fecha podría adelantarse hasta los dos millones de años. Para este nuevo trabajo, los expertos han analizado 82 piedras labradas y 14 no labradas del pleistoceno temprano halladas en la Meseta de Loess, en el yacimiento de Shangchen, en el centro de China.



Entre esos artefactos figuran raspadores, puntas, picos y buriles, lo que demuestra la existencia de herramientas primitivas en esa zona de meseta muy escarpada. Los investigadores también identificaron en la citada secuencia, compuesta por 17 capas, dos piezas de martillos de piedra que presentaban señales de percusión y golpeo, así como fósiles de huesos de mamíferos rumiantes.



Los artefactos de piedra, precisan, fueron hallados, en su mayoría, a lo largo de once capas que se desarrollaron en un clima cálido y húmedo, mientras que el resto solo se localizó en seis capas de limo ocre, conocido como "loess". Estos depósitos de limo o "loess" se formaron por la acumulación del polvo llevado por los fuertes vientos del Pleistoceno e indican la existencia de un clima más frío y seco.



En este sentido, los autores sostienen que el patrón de la secuencia de artefactos de Shangchen es similar al de otro yacimiento localizado en Tayikistán. Asimismo, detectaron que las 17 capas abarcan un largo periodo de tiempo, de en torno a 0,85 millones de años, e indican que los homínidos podrían haber ocupado de manera repetida, aunque no continua, la Meseta de Loess hace entre 1,3 y 2,1 millones de años.

EFE