‘Potato’, el robot que representará a Colombia en Mundial de EE. UU.

En la casa de Sebastián Patiño, ubicada en La Unión, oriente antioqueño, ni en la sala ni en el comedor hay muebles. Estos espacios están ocupados con un mundo al que él dedica gran parte de su vida: la robótica.



Allí, hay una pista de pits, estrellas amarillas, cubos naranjas, vallas y están ‘Potato’ y ‘Jardinero’, dos robots que representarán a Colombia entre el 19 y el 25 de abril en el Mundial de Robótica en Kentucky (Estados Unidos).

‘Potato’, bautizado ‘papa’ en inglés por ser este el producto agrícola más representativo de La Unión, es un prototipo de competencia que recoge y traslada estrellas y cubos. Este ejemplar tecnológico tiene brazos y un tronco, está hecho de aluminio y mide unas 24 pulgadas al cuadrado.

Por otra parte, ‘Jardinero’, que mide 15 centímetros al cuadrado, es un proyecto de investigación. “Lo estamos diseñando para que haga labores de agricultura, debido a que la mano de obra es pesada y muy poca en el municipio. Este robot es de hierro y está creado para cortar el césped y regar las plantas”, explicó Patiño, líder de los proyectos, los cuales cuentan con engranajes, cadenas de plástico, microcontroladores y sensores, lo que hace posible que sean manejados por medio de controles remotos.



Los autómatas fueron creados en junio del 2016 por Patiño y sus amigos Diego Alexánder Ciro, José Alejandro Tabares y Édison Chica, tres de ellos egresados y uno aprendiz de tecnología en Mantenimiento Electromecánico Industrial del Sena. Los jóvenes creadores recibieron apoyo de la Alcaldía de Rionegro, no solo con materiales sino también con espacios de robótica y tecnología, como la Red Tecnoparque.



El año pasado, los cuatro inventores participaron con ‘Potato’ en el concurso de tecnología Vex Robotics, en el que se destacaron frente a otros profesionales y estudiantes de Colombia. “La competencia consistía en levantar estrellas y cojines para lanzarlos por encima de una valla como en un campo de voleibol. Eran dos robots haciendo lo mismo y el equipo con más objetos tirados era el ganador”, contó Sebastián.



El primer puesto no se lo llevó ‘Potato’, por un punto. No obstante, le fue otorgada la oportunidad de representar a Colombia en el campeonato. El reto es ganar la competencia internacional, pero primero tienen que acabar de conseguir los recursos para llegar hasta allí, aunque ya han encontrado varios padrinos.



HANIER ANTURI RAMÍREZ

Corresponsal EL TIEMPO