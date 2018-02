¿Por qué no vemos estrellas de color verde? / Opinión

Cada vez que levantamos la mirada al cielo en un noche despejada, ojalá sin Luna, podemos ver diferentes tipos de cuerpos celestes, incluidas las estrellas.



En época de Navidad, Orión y el Can Mayor se elevan por el oriente desplegando su conjunto de estrellas; entre ellas Betelgeuse, una estrella de color rojo-naranja ubicada en el hombro del mítico cazador y la estrella Sirio, la más brillante del cielo nocturno, de color blanco que adorna el cuello del perro de caza.

Si miramos el firmamento en los meses de junio y julio, otras constelaciones se alzan sobre el oriente y su séquito de estrellas despliega maravillosos colores. La estrella Vega, de la constelación de Lira, de color azul claro, y el corazón de escorpión, de color naranja, son tal vez los más representativos ejemplos de la variedad de colores que decoran la bóveda celeste. Sin embargo, no importa qué tanto nos esforcemos en buscar una estrellas de color verde, nunca las encontraremos. Y la razón es fascinante.



Cuando los astrónomos miden las curvas de intensidades de las diferentes longitudes de onda provenientes de las estrellas son capaces de estudiar ciertas propiedades intrínsecas de las estas. El color, por ejemplo, está estrechamente ligado a la temperatura de la fotósfera, es decir, de la superficie de cada estrella.



Las de color azul poseen altas temperaturas que oscilan entre los 10.000 K y los 60.000 K, mientras que las de color naranja y rojo son más frías en comparación, con temperaturas que oscilan entre los 2.000 K y los 4.500 K. Cada pico de emisión está ubicado en una parte del espectro visible, lo cual le proporciona el color característico que somos capaces de observar.



En el caso de las estrellas que deberían verse de color verde, la curva de intensidad es bastante simétrica, lo cual es percibido por nuestro cerebro como un promedio de todas las longitudes de onda del espectro visible, dando como resultado que en vez de verlas verdes las veamos blancas. Así que la razón por la cual no vemos estrellas verdes no es por un daltonismo colectivo u otras causas extrañas, y que cada vez que veamos en el cielo estrellas de color blanco, lo que realmente estamos viendo son estrellas verdes que les juegan una pequeña trampa a nuestros sentidos.



DAVID TOVAR

Codirector Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología

Universidad Nacional de Colombia