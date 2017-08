Extrañas criaturas marinas atacaron los pies de un joven en Australia

08 de agosto 2017 , 11:44 a.m.

El joven Sam Kanisay, de 16 años, se sumergió en las aguas de una playa en Melbourne (Australia) y 30 minutos después observó que sus pies estaban cubiertos de sangre.

De inmediato, el joven regresó a su casa a pedir el auxilio de sus padres, quienes lo llevaron de urgencias a un hospital, al evidenciar las cientos de heridas que su hijo tenía en los pies y que no se lograba controlar la sangre que expulsaba.



El asombro del hospital fue mayor, pues desconocían qué criatura marina podía lograr semejantes heridas como las sufridas por Sam Kanisay.



El padre de Sam, Jarrod, decidió volver a la playa y capturar con una red a las pequeñas criaturas. Después las trasladó a un recipiente donde colocó carne que fue devorada en segundos por los animales.

La sociedad Museums Victoria de Australia identificó que las misteriosas criaturas carnívoras que atacaron al joven son crustáceos basura que se conocen científicamente como anfípodos lysianassid.



La bióloga marina Genefor Walker-Smith indicó, tras examinar las muestras recogidas por la familia, que estas criaturas son carroñeras por naturaleza y aunque por lo general muerden, no suelen causar las lesiones que dejaron sobre Sam Kanisay.



La experta de Museums Victoria aclaró que estos anfípodos no son venenosos, lo que quiere decir que el joven no tendrá daños duraderos en su organismo.

De otro lado, la entidad manifestó que la cantidad de sangre que salía de los pies del australiano pudo ser debido a que los anfípodos contuvieran un anticoagulante, “lo que explicaría la incapacidad del organismo para detener el fluido”.



ELTIEMPO.COM