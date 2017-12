Habla piloto de la Armada de EE. UU. que habría visto un ovni

"Fue un objeto real, existe y lo vi", asegura David Fravor, comandante de la Armada de Estados Unidos durante 18 años.

Fravor era quien pilotaba el F/A18 que avistó un extraño ovalo resplandeciente en San Diego, California, en 2004. De acuerdo con el piloto, entrevistado por ‘ABC news’, ese objeto volador tenía el tamaño de un avión y se movía rápidamente, diferente a cualquier aeronave que haya visto en el aire.



Este episodio es uno de los hallazgos investigados por el Programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, que registró el avistamiento de un extraño objeto volador en 2004 por esa ciudad estadounidense.



La existencia del programa fue revelada por el New York Times en días recientes, y confirmada luego por el Pentágono.



Según el departamento de Defensa, el programa concluyó en 2012, pero el New York Times afirmó el sábado que dichas investigaciones continúan. Según el diario, entre 2007 y 2012 el programa documentó extraños objetos volantes que viajaban a gran velocidad sin propulsión visible o en posición estacionaria sin medios aparentes de sustentacion.

Fravor, testigo de un avistamiento, dice que no ha olvidado ese suceso desde entonces y asegura que ese objeto es “algo que no proviene de la Tierra”.

He visto mucho sobre todo lo que se puede ver en ese reino, y esto no estuvo nada cerca FACEBOOK

TWITTER

Fravor fue comandante del VFA-41 Black Aces, un escuadrón de caza de la Armada de Estados Unidos que pilotaba F/A18. El vuelo lo hicieron mientras se preparaban para viajar a Irak en un entrenamiento a 80.000 pies de altura, cuando observó un objeto volador no identificado que descendía.



“Creo que no era de este mundo. No estoy loco, no he estado bebiendo. Ocurrió después de 18 años de volar. He visto mucho sobre todo lo que se puede ver en este reino, y esto no estuvo nada cerca", señala Fravor.



En su relato, Fravor añade que cuando comenzó a acercarse hacia los aviones de la Armada estaba volando en forma alargada, por lo que era un ‘tic tac’, con el extremo redondeado yendo en dirección hacia adelante. “No sé qué fue. No sé lo que vi. Solo sé que fue realmente impresionante, muy rápido y que me gustaría volarlo".



El programa Programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, con un presupuesto de 22 millones de dólares y solamente conocido por un pequeño número de responsables, fue iniciado por el exsenador demócrata de Nevada, Harry Reid, que sentía un interés particular por este tipo de fenómenos.



"No tenemos las respuestas pero tenemos muchos elementos para justificar el hacerse preguntas", dijo Reid en su cuenta de Twitter tras la publicación de la investigación del New York Times el sábado.

ELTIEMPO.COM Y AFP