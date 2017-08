Conozca al ‘sastre’ detrás del traje espacial del futuro

La siguiente generación de la exploración espacial está más cerca que nunca y con ella, uno de los desarrollos que más llamarán la atención de los entusiastas de la astronomía serán los nuevos trajes que llevarán los exploradores del universo.



Prueba de ello es la expectativa que generó recientemente el empresario Elon Musk cuando, a través de su cuenta en Instagram, reveló una imagen del traje espacial de SpaceX, la firma dedicada a los viajes espaciales que él mismo preside.

En dicha imagen se ve un atuendo muy distante de aquellos de los que tenían los astronautas de las misiones Apollo que conquistaron la Luna y de las del programa de Transbordadores que ayudaron a construir la Estación Espacial Internacional (EEI).



Atrás quedan aquellas aparatosas indumentarias que dejan poco margen de maniobra a los astronautas. Los trajes como el que propone Musk sobresalen por su ergonomía, modernos materiales y por la movilidad que permitirá a los expedicionarios que los lleven puestos.



Uno de los responsables de este trabajo es Pablo de León, ingeniero aeroespacial argentino, quien por más de 25 años ha trabajado para la Nasa en todo tipo de trajes espaciales y quien fue contratado como consultor por SpaceX para la elaboración de su prototipo.



De León, de 52 años, es doctor en historia de la ciencia y la tecnología de la Universidad de San Andrés (Argentina), y se desempeña como director de vuelos espaciales tripulados en la Universidad de North Dakota, contratada por la Nasa para elaborar diferentes trajes espaciales. Recientemente, ha liderado el ingenio de lo que serán los hogares de los primeros colonizadores de Marte.



Fundador de la Asociación Argentina de Tecnología Espacial, de León es el curador de la exposición ‘Space: Misión Espacial’, que abrió sus puertas al público en el Museo de los niños (Bogotá). Se trata de un viaje por el tiempo a través de más de 37 estaciones temáticas con personajes, referencias claves de la historia espacial, avances tecnológicos y réplicas de simuladores y trajes espaciales reales que brindarán a los visitantes una experiencia por la historia de la conquista del espacio.



¿Cuál es la diferencia entre los trajes que se diseñan ahora con los del programa Apollo y los del transbordador?



La principal diferencia está en que ahora planeamos misiones no de una semana, como fueron las del pasado, cuando los trajes se utilizaban una sola vez y durante unas pocas horas, luego de las cuales regresaban en su nave espacial a la Tierra y llevados a los museos. Las del futuro serán misiones de larga duración: al planeta Marte, por ejemplo, el viaje puede llegar a tener una duración completa de casi tres años, y eso requiere trajes con sistemas de reparación y con diseños integrales que permitan hacer modificaciones en su tamaño, en función de los cambios que puedan llegar a tener los astronautas en ese tiempo.



La Tierra va a estar a millones de km de distancia y si algo sale mal tiene que haber independencia completa de los sistemas de a bordo, porque no hay forma de volver de inmediato. Un traje como el de la Estación Espacial Internacional, que pesa 150 kilos, pesaría más de 50 kilos en Marte y ese es mucho peso para llevar durante muchas horas en una caminata.



Además, los trajes de la actualidad son muy rígidos…



También hay que tener en cuenta la movilidad, porque los trajes del Transbordador y los de la EEI son prácticamente inmóviles de la cintura para abajo porque no fueron diseñados para caminar. En la superficie marciana tenemos que hacer las mismas cosas que hacemos en la Tierra, por lo que necesitamos un gran grado de libertad en las piernas y que el centro de gravedad sea lo suficientemente bajo para que el astronauta tenga estabilidad.



¿Cuáles materiales utilizarán?



Ahora trabajamos con nuevas fibras sintéticas, kevlar y materiales compuestos, como de fibra de carbono, que hacen que los trajes sean mucho más livianos y resistentes. Los del Apollo tenían un cierre que iba desde la parte baja de la espalda hasta el cuello y por ahí era donde entraban y salían los astronautas, y por el que después de dos o tres aperturas el polvo lunar se metía y hacía imposible poder abrirlo y cerrarlo correctamente. Todas esas lecciones aprendidas las utilizamos hoy en día.



¿Qué tan parecido es el traje de SpaceX a lo que desarrolla la Nasa?



He sido consultor de SpaceX por cuatro años y tengo un acuerdo de confidencialidad con la empresa, por lo que no puedo hablar de las características de este traje. Lo que sí puedo comentar es que hay varios tipos de trajes espaciales: por un lado, están los tipo EVA (iniciales en inglés para Actividades Extravehiculares), que sirven para salir de las naves y hacer caminatas tanto sobre superficies como en espacios con gravedad cero. Y están los trajes IVA (Actividad Intravehicular), útiles en caso de que haya problemas de despresurización durante el lanzamiento o la reentrada al planeta de las naves. Estos trajes son mucho más sencillos y deben permitir a los astronautas tener un sistema de supervivencia de emergencia, creando una atmósfera artificial y son los que creó SpaceX.



¿Qué debe tener un muy buen traje espacial?



Hay que darse cuenta de la complejidad de la fisiología y anatomía humana, y que no hay una forma perfecta de poder contener a un ser humano dentro de lo que básicamente es una bolsa antropomórfica que se llena de aire. Tratamos de buscar la mejor solución posible con base en el medioambiente en el que el traje tiene que operar y los materiales con que uno cuenta. Buscamos una solución de compromiso, es decir, que sean muy buenos para una cosa, pero no necesariamente para otra. El aspecto exterior del traje no es lo fundamental, sino la supervivencia del astronauta.



¿Qué grado de personalización tendrán los nuevos trajes espaciales?



Muy poco. Tratamos de diseñarlos para que tengan un rango de medidas que se puedan modificar levemente, de tal forma que puedan ser adaptados; por supuesto, es muy difícil tener algo que les quede bien a todos, porque termina por no quedarle bien a ninguno. La seguridad es de importancia fundamental cuando uno está trabajando en esto.



¿Qué tan parecidos son los trajes espaciales de la ciencia ficción a los reales?



La mayoría de los trajes espaciales de ficción responden más a las necesidades visuales de la producción de Hollywood y no a las necesidades de los humanos.



NICOLÁS BUSTAMANTE

Redactor de Vida/ Ciencia