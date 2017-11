¿Las operaciones estéticas en los hombres siguen siendo un tabú?

La medicina va avanzando a pasos agigantados en todas las áreas y, especialidades como la estética, dermatología y cirugías plásticas, no son la excepción.

Colombia, un país que, como lo menciona la doctora y especialista en medicina estética y láser Aura Ruiz, “es líder en este campo”, es este año el anfitrión del Congreso Mundial Antienvejecimiento, el cual se lleva a cabo en Medellín desde este jueves y hasta este sábado 18 de noviembre. Evento en el que varios especialistas tendrán la oportunidad de conocer las nuevas tendencias que se desarrollan en los distintos ámbitos en los cuales trabajan para luego aplicarlos con los pacientes.



Tan solo entre el 2012 y el 2015 y, a partir de un informe presentado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (Sccp), las operaciones estéticas en los hombres aumentaron un 30 %, las razones son variadas y las edades en las que estas se realizan también.



Según el cirujano plástico Luis Fernando Botero, “las cirugías realizadas a hombres han ido en aumento aunque, en un 90 % las mujeres siguen realizándose más cirugías estéticas en el país”.



Las razones por las que tanto hombres como mujeres se operan son diversas, igual que los precios de estas intervenciones. Algunas de las cirugías pueden superar los diez millones de pesos, mientras que otras no pasan de los cinco.



Tal y como lo menciona Botero, las intervenciones que más se realizan los hombres actualmente, en cuanto a cirugías plásticas, son: la cirugía de párpados, la liposucción de cuello y la definición de los músculos rectos abdominales (la cual ayuda a delimitar esta zona del cuerpo).



Por otro lado, las intervenciones más ‘extrañas’ o poco comunes que los hombres se realizan son, en palabras del doctor Botero, “los implantes de pectorales e implantes de pantorrillas, usada especialmente por quienes practican el fisicoculturismo y desean mejorar el aspecto de esta zona de su cuerpo”.



No obstante, existe una operación que es compartida por los dos géneros y que, según el especialista, no pierde popularidad con el paso del tiempo. Se trata de la rinoplastia, intervención que tiene un costo de entre siete y doce millones de pesos pero que puede variar de acuerdo al diagnóstico y el paciente.



En cuanto a las mujeres siguen siendo populares las cirugías relacionadas con el contorno corporal, como las liposucciones o las mamoplastias. Estas últimas, según Sccp, pueden costar desde unos seis hasta diez millones de pesos.



A pesar de que en Colombia no existe una entidad u organismo (ni el Ministerio de Salud y Protección Social ni la Secretaría Distrital de Salud) encargado de recopilar datos oficiales sobre las intervenciones quirúrgicas o con fines estéticos, los tratamientos con láser también han tomado un lugar importante en el deseo de las personas de cambiar su imagen o sentirse mejor consigo mismas.



La especialista Ruiz menciona que “los tratamientos capilares así como la disminución en las marcas por el acné o las cicatrices son algunas de las intervenciones que más se realizan los hombres, de todas las edades”, incluso por encima de las mujeres. “Ellas, por su parte, se inclinan más por el rejuvenecimiento facial y la depilación permanente”.

También aclara que “es un mito que el láser genere algún tipo de enfermedad a largo o corto plazo”.



ELTIEMPO.COM