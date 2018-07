Ocho claves sobre el hallazgo de agua líquida en Marte

El anuncio del hallazgo de agua líquida en Marte, realizado por la misión Mars Express, significa la respuesta a una pregunta con más de 30 años de historia y que se remonta a los primeros años de exploración del planeta rojo.



El primer científico en plantear la posibilidad de encontrar agua bajo los polos del vecino planeta fue Steve Clifford. A finales de la década de los 80 aseguró que, como pasa en la Tierra, bajo varios kilómetros del hielo polar marciano podría haber de este preciado líquido.

En 2003, la Agencia Espacial Europea (ESA) envió su misión Mars Express con el objetivo de encontrar señales de vida en la química y la geología del planeta. Finalmente, el miércoles, se hizo el esperado anuncio: tras 29 sobrevuelos del orbitador por el mismo punto del polo sur marciano, su radar encontró una especie de lago de unos 20 km de longitud del que se desconoce la profundidad.



El hallazgo revive la esperanza de encontrar vida en el planeta rojo, ya que el agua es uno de los tres ingredientes para encontrar vida tal y como la conocemos, junto con la energía y los elementos químicos que hay en la Tierra.



Así lo asegura el astrobiólogo español Ricardo Amills, quien hace parte de Mars Express, y habló con EL TIEMPO en el II Congreso Latinoamericano de Astrobiología, que se celebró esta semana en la Universidad Nacional.



¿Qué se encontró en Marte?



Tras 15 años de trabajo, se consiguió demostrar la presencia de agua líquida en una gran extensión en la zona polar del planeta.



¿Por qué no se había encontrado antes?



Probablemente, por las limitaciones instrumentales y porque en el inicio se incidió en el estudio de las regiones ecuatoriales.



¿Esta agua líquida es igual a la terrestre?



Teniendo en cuenta que hay agua certificada en los polos de Marte, es razonable pensar que lo será.



¿Qué significa este hallazgo?



Si hay vida en Marte debe ser en el subsuelo, ya que en la superficie es imposible. De los condicionantes para la vida solo faltaba encontrar agua líquida.



¿Esto demuestra la presencia de vida?



No. El agua es necesaria, pero no demuestra existencia de vida. Sin embargo, sabiendo dónde se dan las condiciones adecuadas, será más fácil dirigir los esfuerzos para detectarla.



¿Qué método usaron para llegar al hallazgo?



Se usó un radar capaz de penetrar en la corteza y detectar un cambio de fase correspondiente a la que deja el agua en estado líquido.



¿Qué viene ahora en la búsqueda de vida en Marte?



Obviamente, este dato va a tener trascendencia en la exploración astrobiológica de Marte. Supongo que ahora habrá distintas propuestas competitivas al respecto. Probablemente, el ratificar el hallazgo hecho y la búsqueda de otros cuerpos de agua serán las primeras actividades que se van a desarrollar en el futuro.



VIDA