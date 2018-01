Desarrollan en México vacuna aviar 100 % efectiva contra la viruela

El estudiante mexicano de la Universidad Autónoma de México (UNAM) Nolasco Estrada desarrolló una vacuna contra la viruela que tiene un 100 % de eficacia en aves, acabando así con la falta de efectividad de las vacunas tradicionales, informó el martes el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El veterinario lamentó que las vacunas disponibles hoy en día no resultan muy eficaces en los pavos, ya que están elaboradas a partir de un virus proveniente de las gallinas, algo que logró resolver con su investigación.



"Estas vacunas se aplican a diferentes especies en la avicultura, incluyendo los pavos, y se ha demostrado que, pese a que se utilizan, la viruela sigue haciéndose presente", aseguró.



Por tanto, el recién egresado explicó que su descubrimiento representa un arma poderosa para la meleagricultura -crianza y explotación del pavo-, pues esta práctica se da principalmente en zonas rurales del país a nivel de traspatio. Muchas veces las granjas están fuera del alcance de los programas de sanidad, poniendo en riesgo la fuente de ingreso y de alimento de centenares de familias.



Cuando un pavo contrae viruela, la enfermedad se expresa de dos formas, la primera es la presentación cutánea, que provoca lesiones proliferativas en piel. La segunda es la presentación diftérica, en la que las mismas lesiones se manifiestan en la cavidad oral y en el tracto respiratorio, pudiendo llegar a provocar la muerte del ave.



La vacuna creada por Estrada necesitó primero de la identificación del virus por medio de histopatología y reacción en cadena de la polimerasa, para posteriormente aislar el virus en embriones de pollo. Esto se hizo para que, al ser replicado en un organismo, el virus se adaptara y perdiera su capacidad de producir la enfermedad en otro organismo.



"Esta vacuna es de virus vivo atenuado, lo que significa que el virus se replica y ya no produce la enfermedad, pero sí estimula el sistema inmunológico para la producción de anticuerpos y linfocitos T.", detalló.



Una vez obtenida la vacuna, el siguiente paso fue probar su efectividad en tres grupos de diez animales infectados. Un primer grupo control -al que no le fue aplicada ninguna vacuna-, un segundo tratado con una vacuna comercial y un tercer grupo al que se le aplicó la vacuna producida durante el proyecto. Las pruebas resultaron un éxito: el primer grupo enfermó de viruela en su totalidad, mientras que el segundo grupo -tratado con una vacuna comercial- solo uno de los animales se vio protegido, mientras que en el tercer grupo obtuvo una protección del 100 por ciento.



EFE