Nasa encuentra una nave espacial perdida, ¿cómo en Gravity?

En la mañana del viernes 10 de marzo la Nasa informó que había encontrado, orbitando la Luna, una nave espacial que se encontraba perdida. De inmediato, fuera por las fronteras del cine o de la astronomía, saltaron a la vista las comparaciones con ‘Gravedad’, la película de Alejandro Cuarón, protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock.

Aunque existen grandes diferencias - como que esta nave no llevaba humanos -, el hallazgo es bastante importante. Según el mismo comunicado expedido por Nasa, “encontrar una nave especial abandonada y desechos espaciales puede ser un desafío tecnológico. Detectar estos objetos en órbita alrededor de la Luna es aún más difícil”.



El comunicado también explica que fue posible encontrarlo gracias a una nueva aplicación tecnológica de radar interplanetario iniciado por los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, en Pasadena, California. Gracias a estos avances fue que pudo observarse la nave espacial orbitando la luna. “Esta nueva técnica podría ayudar a los planificadores de futuras misiones lunares”, precisa.



No obstante, el objeto identificado no fue el único en encontrarse. En total se visualizaron dos. El primero fue el ‘Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)’, lanzado por la NASA en 2009 (este era el que orbitaba la Luna). El segundo, una sonda india llamada ‘Chandrayaan-1 que salió de la Tierra en 2008.



Según Nasa, esta fue más complicada de encontrar porque apenas medía metro y medio de lado y ya había pasado demasiado tiempo desde que se estableció el último contacto con la sonda.



“Encontrar la LRO ha sido sencillo porque pudimos trabajar con los navegantes de la misión y teníamos datos precisos de la órbita en la que estaba”, explicó Mariana Brozovic, en un comunicado del JPL. Por su parte, “encontrar la Chandrayaan-1 ha supuesto un trabajo más de detective porque el último contacto con ella se remonta a agosto de 2009”.



La Chandrayann-1 fue la primera misión de la India a la Luna.



