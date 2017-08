La Nasa está en busca de un protector planetario

¿Tiene un título avanzado en Ingeniería, Física o Matemática? ¿está dispuesto a realizar viajes frecuentes?¿cuenta con habilidades demostradas en el campo de la diplomacia y la resolución de conflictos? Si es así, usted puede ser el indicado. La Nasa está buscando un candidato para el que debe ha de ser uno de los trabajos más reconocidos a nivel profesional, el de Oficial de Protección Planetaria.

¿Qué implica esta posición? Según el anuncio, el responsable estará a cargo de evitar la contaminación de componentes orgánicos y biológicos en la exploración espacial humana y robótica; además, vigilar que los vuelos espaciales no vuelvan con partículas extraterrestres a la Tierra.



"La Nasa mantiene políticas de protección planetaria aplicables a todas las misiones de vuelo espacial que puedan llevar intencionalmente o no intencionalmente a los planetas u otros cuerpos del sistema solar organismos terrestres y componentes orgánicos y cualquier misión que emplee naves espaciales que estén destinadas a regresar a la Tierra y a su biósfera con muestras de objetivos de exploración extraterrestres", sostiene el anuncio.



Lo anterior significa que la persona que asuma esta labor tendrá la responsabilidad de velar por la protección del planeta tierra respecto a los componentes que ingresan o salen de ella. El contrato tendrá una duración de tres años, con la posibilidad de extenderlo por otros dos y el sueldo oscila entre US$ 124.406 y US$ 187.000.

Por su parte, los postulantes deberán tener conocimientos avanzados de protección planetaria y experiencia demostrada en planificación, ejecución y supervisión de programas espaciales, entre otros requisitos.



En principio, el cargo estará disponible para ciudadanos de Estados Unidos y sus territorios de ultramar; sin embargo, esto no descarta que las agencias gubernamentales también están capacitadas para contratar a personas de otros países "en circunstancias muy limitadas en las que no hayan ciudadanos calificados disponibles para el cargo."



Así que, si está interesado y cumple estos requisitos solo debe presentar su solicitud. Recuerde que el plazo máximo se cumple el próximo 14 de agosto.



LA NACIÓN (Argentina) / GDA