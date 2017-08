Muertos por las olas de calor en Europa podrían subir dramáticamente

05 de agosto 2017 , 02:20 a.m.

Las olas de calor, las inundaciones, las tempestades y otros fenómenos asociados al cambio climático podrían dejar hasta 152.000 muertos cada año en Europa hacia finales de este siglo, frente a un nivel actual de 3.000 víctimas fatales por año, alertaron expertos en un estudio.

Los países del sur de Europa serían los más afectados, pasando de la tasa actual de 11 muertos por millón, a una cifra de riesgo de 700 por millón, escribieron los científicos en un estudio publicado por la revista The Lancet Planetary Health. En este escenario, dos de cada tres europeos podrían quedar expuestos todos los años a catástrofes climáticas, frente a una cifra actual de 5%.



El riesgo más grave es la muerte, pero los expertos también mencionan las enfermedades, lesiones, las pérdidas materiales y el estrés derivado del trauma por este tipo de incidentes. "Si el calentamiento climático no es contenido con carácter de urgencia y si las medidas de adaptación apropiadas no son adoptadas, cerca de 350 millones de europeos podrían quedar expuestos cada año a fenómenos climáticos extremadamente peligrosos de aquí a finales de siglo", advirtieron los especialistas.



Para realizar el estudio los investigadores tuvieron en cuenta los registros de catástrofes meteorológicas más mortíferas: las olas de calor, olas de frío, incendios, sequías, inundaciones fluviales y marítimas y tempestades en los 28 países de la Unión Europea y también en Suiza, Noruega e Islandia.



Después analizaron 2.300 incidentes ocurridos entre 1981 y 2010 para estimar la vulnerabilidad de la población a cada tipo de fenómeno. Estos datos fueron combinados con proyecciones sobre la evolución del cambio climático, el crecimiento y las migraciones. Según los investigadores, las olas de calor serán el evento de mayor riesgo, con 99% del total de las muertes asociadas a fenómenos extremos. La cifra de muertos podría "aumentar de manera exponencial", subiendo de 2.700 a 151.500 víctimas fatales cada año, un aumento del 5.400%.



Los investigadores tomaron en cuenta las emisiones de gases del efecto invernadero, estimando la trayectoria del alza de las temperaturas en el planeta en 3ºC de aquí a 2100, con respecto a los datos de 1990. En el Acuerdo de París, la comunidad internacional se comprometió a limitar el alza de las temperaturas por debajo de 2ºC con respeto a la era preindustrial.



AFP