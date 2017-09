Identifican una molécula con potencial terapéutico contra el Alzheimer

07 de septiembre 2017 , 01:33 a.m.

Un equipo internacional de investigadores identificó la molécula MBA354 como un agente neuroprotector de la enfermedad de Alzheimer, cuyo éxito ha sido probado en modelos experimentales (en laboratorio y en animales).

El estudio, publicado en la revista Angewandte Chemie International Edition, está dirigido por investigadores del Instituto de Química Orgánica General de Madrid, del español Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).



El trabajo confirma el potencial terapéutico de esta molécula y abre nuevas y prometedoras perspectivas para el inicio de los estudios preclínicos para evaluar su potencial uso en la terapia de la enfermedad de Alzheimer.

"Los datos globales de 2015 indican que 44 millones de personas se vieron afectadas por la enfermedad de Alzheimer, un número que se estima que se duplicará en 2030", explicó José L. Marco-Contelles, científico del Instituto de Química Orgánica General. "Desgraciadamente, todavía no se ha encontrado un fármaco eficaz para su terapia", y los únicos medicamentos disponibles tienen "un efecto limitado y paliativo, que ni cura ni detiene el avance de la enfermedad", lamenta el investigador.



El Alzheimer es una patología neurodegenerativa y de la edad, caracterizada por una pérdida progresiva de la memoria y otros déficit cognitivos, para la que todavía no hay una terapia eficaz.



Su incidencia es abrumadora, y su efecto devastador desde el punto de vista individual, familiar, sanitario y socioeconómico, recuerda el CSIC en una nota.



"En la búsqueda de nuevos fármacos para su tratamiento, por tratarse de una patología extremadamente compleja y multifactorial, el diseño de moléculas multipotentes, capaces de actuar simultáneamente en diversos sistemas enzimáticos o receptores implicados en el progreso y desarrollo de la enfermedad, es una de las estrategias terapéuticas preferidas", detalló Marco-Contelles.



La molécula MBA354 ha mostrado "un significativo efecto procognitivo en un modelo in vivo de la enfermedad de Alzheimer, resultado que nos van a permitir ulteriores desarrollos encaminados a encontrar un compuesto-lead para su terapia", concluyó.



EFE