Los lugares para ver el eclipse solar del 21 de agosto en Colombia

El lunes 21 de agosto la Tierra vivirá un gran eclipse solar, cuando la luna cubra por completo el sol. Estados Unidos, México y Canadá serán los países donde el fenómeno se podrá observar en su mayor esplendor. En Colombia, se verá de manera parcial.

En el fenómeno, explica la Nasa, la luna se interpone en el camino de la luz del sol y se proyecta su sombra en la Tierra. Lo que significa que durante el día, la luna se mueve por delante del sol y se pone oscuro.



La Nasa también aclara que este fenómeno no es frecuente, teniendo en cuenta que la sombra de la luna sobre la Tierra no es muy grande, por lo que solo se puede ver desde algunos lugares del planeta.



Germán Puerta, astrónomo del Planetario de Bogotá, explicó que en toda Colombia el eclipse se podrá ver de manera parcial, siendo la ciudad de Riohacha, en La Guajira, donde habrá un oscurecimiento del sol del 51 por ciento.

Así se vería el eclipse parcial de Sol en Bogotá en la fase de máximo oscurecimiento. Foto: Planetario de Bogotá

Según un informe del experto, en el caso de los eclipses de Sol, mientras la Luna tiene un diámetro 400 veces menor que el Sol, sucede que está 400 veces más cerca, y es por esta coincidencia que los dos astros tienen el mismo tamaño aparente, ante nuestros ojos.



El eclipse se verá en el país hacia la 1:37 de la tarde, cuando la luna empieza a cubrir con su sombra el borde del sol. El máximo esplendor será hacia las 2:43 de la tarde por unos dos minutos, aunque solo habrá un oscurecimiento del 24 por ciento del astro rey. Finalmente, el fenómeno se dejará de ver a las 3:42 de la tarde, según los cálculos científicos.



Estos son los horario y el porcentaje de oscurecimiento que habrá en las diferentes ciudades.

En su máximo esplendor

El eclipse solar se verá en su totalidad en Estados Unidos, país donde la Nasa trazó una línea con los lugares donde será más visible el fenómeno.



No obstante, el meteorólogo Eric Holthaus reveló, en una publicación de ‘Gizmodo’, que las posibilidades de ver este fenómeno también dependen de la condición climática que habrá el 21 de agosto.



De acuerdo con Holthaus, existe la posibilidad de que algunos lugares por los que el eclipse cruce estén nublados y también se debe tener en cuenta cuáles son las zonas donde el fenómeno durará por más tiempo con una alta probabilidad de cielo claro.

El eclipse solar será total en EE. UU. La Nasa trazó una línea por donde hará se recorrido desde Oregón hasta Carolina del Sur. Foto: Nasa

La línea trazada por la Nasa muestra que el eclipse hará un recorrerá desde Oregón hasta Carolina del Sur a una velocidad supersónica, revela Holthaus, que también manifiesta que a su paso por el sur de Illinoils durará exactamente dos minutos con 41,6 segundos. También, el meteorólogo considera que el mejor lugar para ver el eclipse -luego de realizar un análisis climatológico del histórico de ese día- es Nebraska.

Recomendaciones

De otro lado, la Nasa recomienda que para este tipo de eventos no se mire directamente el sol.



“La única manera segura de mirar directamente al sol no cubierto o parcialmente eclipsado es a través de filtros solares de propósito especial, como gafas de eclipse o telespectadores solares manuales”, advierte la Nasa.



De esta manera, la agencia espacial estadounidense insiste en que el uso de gafas de sol ordinarias o filtros caseros no son seguras para mirar el sol.



Además, hace énfasis en no mirar al astro rey a través de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usa sus gafas de eclipse o el visor solar portátil, esto debido a que los rayos solares concentrados dañarán el filtro y entrarán en los ojos causando lesiones graves.



La Nasa hace un llamado a buscar asesoramiento experto de un astrónomo antes de usar un filtro solar con una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico.



