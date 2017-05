Se cumplen 10 años del lanzamiento del satélite Libertad 1

Han pasado 10 años desde que Colombia salió del oscurantismo espacial. Así lo asegura Raúl Joya, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, el responsable de dirigir el proyecto Libertad 1, el primer satélite artificial colombiano puesto en órbita. Dicha hazaña para la ciencia nacional ocurrió el 17 de abril de 2007.

El Libertad 1 es un cubesat, un tipo de satélite de forma cúbica y de pequeñas proporciones –en este caso, de tan solo 10 centímetros por cada lado y un kilógramo de masa–. Su despegue se llevó a cabo desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, el mismo desde donde se lanzó el Sputnik-1, el primer satélite artificial, hace 60 años, cuando dicho territorio pertenecía a la Unión Soviética.



El satélite fue dejado en una órbita geoestacionaria a 693 km de altura, más alto que la de la Estación Espacial Internacional y que el telescopio espacial Hubble. Desde ahí da una vuelta al planeta cada 99 minutos, en promedio, a una velocidad de 7,5 kilómetros por segundo. El objetivo del satélite era obtener telemetría de voltaje, temperatura y corriente desde el espacio.



El primer paquete de datos llegó a la Tierra 35 minutos después de convertirse en el primer artefacto de este tipo con sello colombiano que volaba más allá de los límites de la línea de Kárman, aceptada como el lugar donde empieza el espacio exterior, a 100 km de altura. La señal del satélite, en forma de mensaje cifrado y en una frecuencia de radio, llegó a una antena receptora en la Universidad de Stanford (EE. UU.), y de ahí fue reenviado, vía internet, a la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá.



Aquel fue uno de los momentos de mayor emoción para el equipo de ocho investigadores que trabajaron en el proyecto durante dos años: “Con eso comprobamos que el satélite funcionaba, aun cuando hubo otros en la misma misión, y que costaron hasta dos millones de dólares, que no fueron exitosos”, explica Joya.

Según él, Libertad 1 tuvo un costo de tan solo 480 millones de pesos. Y entre los resultados del proyecto destaca el académico, pues gracias al Libertad 1, la Sergio Arboleda pudo posicionar a sus ingenieros en el mercado laboral espacial, aun llevando a que varios de ellos destaquen en el mercado de la producción de satélites en diferentes firmas internacionales. “Además, hemos publicado artículos en ocho revistas científicas, escribimos tres libros y hemos llevado a cabo más de 20 ponencias en distintos eventos”, asevera.



Uno de los investigadores que participó en el desarrollo del Libertad 1, y aún recoge frutos profesionales de su labor como líder de desarrollo de software para el sistema de control del satélite, es Andrés Alfonso, quien trabaja en Satellogic, empresa que produce satélites con múltiples propósitos, desde la seguridad hasta la agricultura. “Fue la base para involucrarme en el desarrollo de tecnología satelital; en el 2004 no tenía idea de cómo hacerlo, y gracias al Libertad 1 me involucré en la industria, que ha evolucionado impulsada por el desarrollo de satélites pequeños”, dijo.



No obstante, para Joya el aporte más importante que dejó el Libertad 1 al país –cuyas baterías solo funcionaron 6 meses, pero sigue en órbita– fue romper el paradigma de que este tipo de empresas estaban reservadas de forma exclusiva para los países desarrollados.



“Colombia ha perdido momentos preciosos para innovar y desarrollar la ciencia, y, desafortunadamente, los medios de comunicación solo llegan a quienes han estudiado. Debemos llegar a todas las personas. Los niños no saben lo que es una nave espacial ni la diferencia entre un satélite natural y uno artificial. Esto lo podremos lograr si incentivamos proyectos similares, y si robustecemos nuestra institucionalidad en la materia, con la creación de una agencia espacial colombiana”, afirma.



Desde la Sergio Arboleda desarrollan el Libertad 2, que esperan poner en órbita en los próximos años para la observación del territorio colombiano. “Una forma de fortalecer nuestra soberanía”, dice Joya.



VIDA/CIENCIA