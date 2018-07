Un Zoológico en perú exhibe dos leones blancos nacidos en México

Dos cachorros de león blanco, una rara especie en peligro de extinción, fueron presentados en un zoológico de Lima después de haber nacido en cautiverio en México.

Los pequeños felinos, una hembra de cuatro meses y un macho de cinco, cumplieron un periodo de cuarentena y, desde el momento de la presentación, pueden ser visitados en el Zoológico de Huachipa, situado en el este de la capital peruana.



"Ellos se encuentran en buen estado. Llegaron a Lima en calidad de intercambio con fines científicos y de conservación", dijo a la AFP Pilar Fernández, la jefa de prensa del zoológico.



Cada cachorro pesa unos 50 kilos y come cinco kilos de carne de vaca y de pollo al día, explicó su cuidador Amadeo Hermosa, quien dijo que a pesar de su corta edad, muestran rasgos de su naturaleza salvaje.



El zoológico limeño entregó pingüinos de Humboldt como intercambio, indicó Fernández, sin precisar la cantidad. Celia Díaz, veterinaria especialista, explicó que estos leones no son albinos, ya que el color de su piel se debe a un gen recesivo inhibidor que actúa igual que en los tigres blancos. "Esta especie es muy rara y se encuentra en peligro de extinción", afirmó Díaz, resaltando que la población de leones blancos en el mundo no supera los mil ejemplares.

