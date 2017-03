El planeta Venus le da lecciones sobre el cambio climático a la Tierra

Debido a su similar masa, tamaño y densidad, Venus es considerado el planeta gemelo de la Tierra. Su montaña más alta, denominada montes Maxwell, se eleva unos 8.800 metros, casi la misma altura del monte Everest.



Dos grandes regiones topográficamente altas destacan entre las demás geoformas: Tierra Ishtar y Tierra Afrodita, comparables en tamaño con Australia y África, respectivamente.



A pesar de las varias similitudes, Venus dista mucho de ser un planeta benévolo para la vida tal y como la conocemos. Los procesos geológicos que allí ocurren, se asemejan más a los que pudieron haber tomado lugar en la Tierra primitiva.



Globalmente hablando, Venus se caracteriza por no presentar señales de placas tectónicas. A esto se le suman las altas temperaturas en la superficie (470° C), por lo cual la presencia de agua líquida es nula. Estas condiciones dan origen a que procesos sedimentológicos que requieran al agua como medio de transporte, no ocurran en este planeta, trayendo consigo efectos a gran escala.



Además, su atmósfera está compuesta principalmente de dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Esta es 92 veces más densa que la atmósfera terrestre, lo cual produce una presión muy alta en la superficie.



Si pudiéramos posarnos allí sin ser rostizados por las altas temperaturas, de todas maneras moriríamos aplastados, ya que sentiríamos una presión equivalente a la de estar a 1.100 metros de profundidad bajo el océano.



Precisamente, la densa atmósfera de Venus es lo que no permite que veamos su superficie y que su albedo (porcentaje de radiación solar reflejada) sea tan alto.

Efecto invernadero extremo

La ausencia de un ciclo hidrológico en Venus genera que el dióxido de carbono, producto de la degasificación del magma y las erupciones volcánicas, se haya quedado acumulado en la atmósfera.



La alta densidad atmosférica y la presencia de gases como el dióxido de carbono hacen que un porcentaje de la radiación solar se quede atrapada en el planeta y no escape, ello produce un incremento de la temperatura por varios millones de años y da como resultado un efecto invernadero único en el sistema solar.



En la Tierra primitiva, el incipiente ciclo del agua permitió que el dióxido de carbono en la atmósfera se precipitara junto con la lluvia y se concentrara principalmente en los océanos.



De hecho, las conchas y exoesqueletos de varios organismos marinos están formados por carbonato de calcio, siendo el CO2 uno de sus principales constituyentes. Además, otros organismos como las cianobacterias y las plantas más evolucionadas utilizan el CO2 en la atmósfera y los océanos junto con la radiación solar como combustible, para producir oxígeno, en un proceso denominado fotosíntesis.



Estos procesos contribuyeron significativamente a que nuestra atmósfera evolucionara de la manera como lo hizo.



Venus es un claro ejemplo de lo que podría pasarle a nuestro planeta si seguimos utilizando de manera indiscriminada combustibles fósiles y liberando todo ese CO2 que ha estado almacenado en las rocas por millones de años. Cada vez que se estudia en detalle a nuestro planeta gemelo, vemos el reflejo de un catastrófico futuro que podemos evitar siempre y cuando se genere una conciencia colectiva en torno al cuidado del medioambiente.



El incremento de CO2 y otros gases, que han hecho de Venus todo un infierno por el efecto invernadero, es dramático y alarmante. Cuidar la Tierra no es una opción, es una obligación.



DAVID TOVAR*

Especial para EL TIEMPO

* Codirector Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GCPA / Universidad Nacional