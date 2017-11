Las Leónidas, la lluvia de meteoros que se podrá observar esta noche

Pasada la media noche podrá apreciar en el cielo la lluvia de meteoros de Las Leonidas, llamadas así pues se calcula que provienen de la constelación de León o Leo. No es posible establecer cuánto durará, pero se estima que será posible verlas durante una hora.

Las lluvias de meteoros provienen, por lo general, de restos de cometas, cuando uno de ellos se acerca al sol desprende partículas que al entrar a la atmósfera de la tierra se consumen por completo. Las Leónidas están vinculadas al cometa Tempel-Tuttle, que se acerca cada 33 años.



Si usted quiere disfrutar de este acontecimiento con mayor claridad es recomendable dirigirse a un lugar oscuro, sin incidencia lumínica alguna, preferiblemente alejado de la ciudad. Para observarla no requiere protección visual o herramientas de apoyo.



Los expertos sugieren acostarse sobre el suelo para tener una vista de mayor alcance. No es posible saber la periodicidad de su paso, pueden pasar varias en un solo minuto o requerir de varios minutos para ver una sola.



Esta lluvia contiene bólidos, meteoros redondos, que dejan una marca verde brillante sobre el cielo a su paso. Aunque la lluvia de Leónidas permanecerá en el cielo hasta el 30 de noviembre, la posición más alta de la constelación se presentará esta noche, por lo que será el momento donde mejor podrá apreciarse.



De otra parte, este viernes no habrá presencia fuerte de la luna, lo que facilitará la observación.



ELTIEMPO.COM