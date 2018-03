Manuel Elkin Patarroyo no escribió carta de apoyo al candidato Petro

“El pueblo no se ha dado cuenta de que ya lo expropiaron (…) nada hay que temer si Petro llega al poder, puesto que a la gente no hay nada más que confiscarle”, es una de las frases que aseguran que escribió Manuel Elkin Patarroyo en una fraudulenta carta que circula desde el fin de semana en las redes sociales.

En la falsa misiva se reitera que es infundado creer que si el exalcalde de Bogotá llegara a ser presidente, el país no padecería una “hecatombe” en su economía como la que se sufre en Venezuela. “Yo que sufrí la expropiación de mis proyectos e ilusiones cuando cerraron el Hospital San Juan de Dios, me rebelo (…) y voto por Petro”, concluye la carta, que además tiene varios errores de redacción y hasta de ortografía, lo que ratificaría que no fue de autoría de Patarroyo.



EL TIEMPO se comunicó con el inmunólogo, quien tajantemente señaló que no era el autor de ese escrito. “Jamás escribiría algo así. Me muevo solo en espacios académicos, en los que los debates tienen un rigor muy distinto al de los políticos”, afirmó.



Patarroyo agregó que no usa celulares, y que tampoco participa en las polémicas que se suscitan en las redes sociales. “El contenido de esa nota no merece un solo comentario en razón de que es absolutamente falsa, además de mal concebida”, aseveró.

Así se identifica una información falsa

La sección Tecnósfera de EL TIEMPO publicó un artículo con algunos consejos de expertos para identificar la información falsa.



Entre ellos está el de verificar el origen de la información, establecer si quien la está difundiendo no forma de las instituciones estatales, autoridades, organizaciones no gubernamentales confiables. También se puede recurrir a los buscadores como Google y a los medios de comunicación tradicionales para determinar que se ha publicado algo sobre la información de la que se tiene dudas de que sea verídica.

Se recomienda desconfiar de las publicaciones amarillistas que incluyan datos o imágenes que invitan al morbo. Y las imágenes demasiado retocadas o manipuladas son indicadores de que se está frente a las llamadas fake news.



Por último, como ocurrió con el caso de la fraudulenta carta que le atribuyeron a Manuel Elkin Patarroyo, hay que revisar la redacción y la ortografía de la información se difunde, porque podría ser una señal de que se trata de una noticia falsa.

A continuación podrá ver los errores que encontró Julio Sanabria, uno de los correctores de estilo de EL TIEMPO, en la falsa misiva que le atribuyeron a Patarroyo. “Se trata de un investigador colombiano muy importante, dudo mucho que hubiera escrito algo así”, señaló.

¿Quiere que verifiquemos las cadenas que llegan a sus redes?

Envíenos a los correos electrónicos davrod@eltiempo.com y rafqui@eltiempo.com todas esas cadenas, titulares, noticias y fotos que se vuelven virales en redes sociales para verificar su autenticidad.



Recuerde que no todo lo que se mueve por Facebook, WhatsApp y Twitter es verdad.



EL TIEMPO