Última salida de la ‘nómina del Big Bang’

Luego del fallecimiento de Stephen Hawking me embargó una tristeza profunda al ver que su desaparición exacerbaba en los colombianos dos aspectos tremendamente preocupantes para quien ve el mundo a través de la ciencia. Primero, el exagerado culto a la personalidad, pensar que nuestro entendimiento del universo se le puede atribuir a una sola persona, que por más brillante que sea, es apenas el eslabón más reconocible del trabajo de miles de personas a lo largo de muchas décadas. Segundo, la presentación del teoría del Big Bang como un objeto de admiración indiscutible y no como la extraordinaria aventura humana y científica en la que brillantes hombres y mujeres se han embarcado durante más de un siglo.



A todos ellos, y a quienes no alcanzan a entrar en esta corta selección por falta de espacio, falta de información o simplemente por mi torpe omisión, aunque la lista original incluye 75 nombres más, les debemos la visión actual que tenemos del universo como un todo.



Sus historias nos enseñan que la ciencia como toda actividad humana está sujeta a errores, a modas y la influencia de la política, pero en últimas es una aventura que vale la pena vivir y sobre la que vale la pena aprender, aunque sea para saber algo más, aunque sea para entender nuestro lugar en el universo, aunque sea para abrir el apetito de nuestra curiosidad, que ojalá siga siendo infinita.



JUAN DIEGO SOLER

ASTROFÍSICO

Heidelberg (Alemania).