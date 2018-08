La NASA lanza con éxito la sonda Parker que 'tocará' el sol

La sonda solar Parker, la primera astronave que transitará por la corona del Sol, fue lanzada este domingo con éxito, 24 horas después del aplazamiento del despegue desde la base de Cabo Cañaveral, en Florida.

La misión, que pretende ayudar a esclarecer los misterios que esconde el astro rey y que está previsto que llegue en el mes de noviembre, ha dado comienzo con su cuarto intento de lanzamiento.



El cohete Delta IV Heavy de la compañía United Launch Alliance despegó a las 03:31 a.m., hora local (02:31 a.m., hora colombiana) desde la base aérea de Cabo Cañaveral de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos con la sonda a bordo. Pocos minutos después del lanzamiento el cohete se desprendió de sus tres propulsores, como estaba programado.



Con unas predicciones meteorológicas favorables del 95 % y tras haber resuelto los problemas que habían hecho cambiar las fechas de lanzamiento dos veces, la NASA reprogramó ayer para este domingo el inicio de esta misión, que considera "histórica".



La sonda pretende recoger información más cerca del Sol que ninguna otra astronave ha hecho hasta ahora. Y así puede contribuir a resolver cuestiones como la diferencia de la temperatura de la atmósfera del astro rey que está a más de un millón de grados mientras que la propia superficie solar está a 6.000 grados.



Tras años de investigación, el equipo dio con la manera de que la sonda resista a un calor equivalente a 500 veces lo que experimentamos en la Tierra y realizar, así, observaciones "in situ". Se trata de un escudo térmico que soportará temperaturas de 1.400 grados centígrados y mantendrá los instrumentos del interior de la aeronave a temperatura ambiente de 30 grados centígrados.

La sonda Parker quiere tocar el sol Se trata de una misión no tripulada que busca acercarse lo más posible al Sol para “tocar” la estrella y recabar la mayor cantidad de información para entender algunos de los misterios científicos más grandes que rodean al astro rey. Sonda Parker

La sonda, con un peso de 65 kilos y 3 metros de altura, llegará a una distancia de 6 millones de kilómetros del Sol, lo que equivale a 4 centímetros de él si la Tierra estuviera a un metro del Sol.



Además, la sonda alcanzará los 700 mil kilómetros por hora, la mayor velocidad que hasta ahora ha desarrollado cualquier otra nave construida por el hombre. Una velocidad que equivale a viajar entre Nueva York y Tokio en un minuto y que permitirá a la sonda alcanzar el Sol en noviembre.



La sonda, que orbitará 24 veces alrededor del Sol y se irá acercando progresivamente a éste con la ayuda de la gravedad de Venus, llegará a su punto más cercano en 2025, que es cuando se podrá reunir la información de más valor. La sonda tiene un coste de 1.500 millones de dólares y llevará por primera vez el nombre de una persona con vida, el físico estadounidense

EFE