La Gran Barrera sufre otro blanqueo masivo por segundo año consecutivo

La Gran Barrera de Arrecifes, el mayor sistema coralino del mundo situado en el noreste de Australia, sufrió por segundo año consecutivo un blanqueo masivo de corales, confirmaron este viernes fuentes oficiales.



La Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes (GBRMPA, siglas en inglés) realizó el jueves el primer sondeo de 2017 en un área situada frente a las costas de las ciudades de Cairns y Townsville, en el norte del estado de Queensland.

David Wachenfeld, director de esta agencia, dijo que el análisis "lamentablemente" confirma que ha ocurrido otro blanqueo masivo en la Gran Barrera, un ecosistema de 2.300 kilómetros de largo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.



El científico indicó que aún es pronto para saber si sus efectos devastadores serán comparables al del blanqueo del año pasado, considerado como el peor registrado en la Gran Barrera, donde ocurrieron casos similares en 1998 y 2002.



"Hasta cierto punto no importa si este evento es tan malo o peor que el del año pasado", dijo Wachenfeld según la cadena ABC. "Sino que creo que es importante recalcar que el clima está cambiando y acarrea eventos climáticos extremos con más frecuencia a la Gran Barrera de Arrecifes", añadió.



El blanqueo mató el año pasado al 22 por ciento de los corales de este ecosistema, aunque el daño ha sido mayor en la franja de 700 kilómetros que se extiende al norte de Port Douglas, donde dos tercios de los corales han sido arrasados.



Los corales mantienen una relación simbiótica especial con unas algas microscópicas llamadas zooxanthallae, que proporcionan a sus anfitriones el oxígeno y una porción de los compuestos orgánicos que producen mediante la fotosíntesis.



Cuando están sometidos a estrés ambiental, muchos corales expulsan en masa sus zooxanthallae, y los pólipos del coral quedan sin pigmentación y aparecen casi transparentes sobre el esqueleto blanco del animal, en un fenómeno conocido como blanqueo.



La confirmación de las autoridades fue precedida por la divulgación de imágenes y vídeos tomados en Port Douglas por Greenpeace, que alertó del agravamiento de la salud de la Gran Barrera y la prolongación del blanqueo por segundo año.



"He fotografiado esta área de arrecifes durante varios años y lo que vemos no tiene precedentes", dijo el biólogo marino y fotógrafo, Brett Monroe Garner, en un comunicado de la organización ecologista.



"El cien por ciento de los corales se han blanqueado y no se sabe cuántos se recuperarán", añadió.



La filial australiana del Fondo para la Conservación de la Naturaleza (WWF, siglas en inglés) también denunció el deterioro de la Gran Barrera con la divulgación de imágenes del blanqueo.



"El cambio climático golpeó a la Gran Barrera en sus rodillas y ahora lo hace en sus entrañas", dijo el jefe de Océanos de la organización, Richard Leck.



La salud de la Gran Barrera, que alberga 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos, comenzó a deteriorarse en la década de 1990 por el doble impacto del calentamiento del agua del mar y el aumento de su acidez por la mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera.



EFE