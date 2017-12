Los misteriosos hallazgos del Pentágono sobre ovnis

Estados Unidos mantiene un misterioso programa para analizar avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) que llegó a estar financiado con 22 millones de dólares anuales hasta finales de 2011, informó esta semana ‘The New York Times’.

El programa, de acuerdo con el diario de EE. UU., mantiene las investigaciones con miembros de la Armada y la CIA.



Durante los años de mayor financiamiento, el programa ha funcionado en coordinación con una empresa que encabeza el multimillonario Robert Bigelow, Bigelow Aerospace, con instalaciones en la ciudad de Las Vegas, que se destinaron a analizar todas las pruebas recibidas sobre este tema.

Según el ‘Times’, en las investigaciones se han analizado videos y grabaciones sonoras sobre incidentes con Ovnis, en casos que por lo general no han transcendido públicamente. Algunos de estos materiales involucran a pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.



En uno de estos videos se ve un objeto ovalado, del tamaño de un avión comercial, que fue avistado en 2004 cerca de la costa la ciudad de San Diego por dos aviones militares F18. El Departamento de Defensa difundió la grabación de ese caso en agosto pasado.

Bigelow, en entrevistas, ha manifestado que está “absolutamente convencido” de la existencia de extraterrestres y de que ovnis han visitado el planeta.



El medio también señaló que desde Las Vegas se produjeron documentos que describían avistamientos de aeronaves que se movían a velocidades altas sin signos visibles de propulsión o que flotaban.



También, en la construcción de Las Vegas, dijo el ‘Times’, se almacenan aleaciones metálicas y otros materiales que Luis Elizondo, exjefe del programa del Pentágono, indicó que fueron recuperados tras los fenómenos aéreos no identificados.



Otro de los hallazgos que reveló la investigación de este periódico tiene que ver con los análisis a los que fueron sometidas las personas que mantuvieron algún tipo de contacto por los encuentros con los objetos. Estos dijeron que tras el suceso sufrieron efectos físicos.

Uno de los materiales más misteriosos son las grabaciones de audio y video de ovnis que contienen imágenes de un Super hornet F/A18 de la Marina. En estos hay un avión resplandeciente que se mueve a alta velocidad, los pilotos de la fuerza estadounidense señalan que no entienden lo que están viendo. "Hay toda una flota de ellos", exclaman en el audio según el medio.



No obstante, las autoridades estadounidenses se rehusaron a revelar la ubicación y la fecha del incidente.



De otro lado, el 'Times' cita a la astrofísica Sara Seager que explicó que el hecho de que no se conozcan detalles sobre estos objetos no identificados no significa que procedan de otro planeta o de otra galaxia.



"Cuando alguien asegura haber observado un fenómeno inusual cierto, a veces merece la pena investigarlo seriamente", aseguró Seager.



ELTIEMPO.COM

Con información de EFE