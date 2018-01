Crisis humanitarias urgentes que enfrentó el mundo en 2017

Fotos cortesía: Médicos Sin Fronteras / Giuseppe La Rosa

Karon, de 31 años, se sienta con su esposa y sus dos gemelas en un refugio en la isla griega de Lesbos. La familia llegó en 2016 y no puede continuar su viaje a Europa porque las autoridades griegas no lo permiten. "No quiero que mis hijas vuelvan a ver lo que yo he visto en Iraq. Es por eso que dejamos nuestro país, donde todo está paralizado” dijo.