Nasa analiza cómo combatir desastres naturales en Latinoamérica

La agencia espacial estadounidense Nasa analizará junto a científicos e instituciones latinoamericanas cómo combatir los desastres naturales en la región mediante los sistemas de teledetección, durante un foro que inició este lunes en Buenos Aires.



El encuentro, organizado entre la Nasa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), irá hasta el 8 de septiembre y contará con la participarán de más de 300 expertos de diversos países, con un foco particular en redes de información internacional y la gestión de emergencias como incendios, inundaciones y erupciones volcánicas, entre otros.

El director del Programa de desastres de la Nasa, David Green, declaró que, con esta iniciativa, la agencia "lleva el programa al siguiente nivel para ayudar a forjar relaciones y compartir recursos de información como respuesta ante desastres desde la fase de alerta temprana hasta la de recuperación".



"En esta época ya no hablamos de problemas locales", aseguró Green, y añadió que la principal tarea en la que los científicos pueden colaborar con la administración es transformar la información que se obtiene de los satélites y otros medios "en mensajes, en comunicación, en algo útil de verdad".



Compartir "información, conocimiento y experiencias" es la clave para seguir reduciendo el impacto de las catástrofes naturales, afirmó el científico estadounidense. Además, esta es una idea que se repite constantemente entre los ponentes de la conferencia, entre quienes también están expertos de países europeos como Francia y España.

La agencia lleva al programa al siguiente nivel para ayudar a forjar relaciones y compartir recursos de información FACEBOOK

TWITTER

"Hay muchísimas cosas dando vueltas allá arriba", bromeó Green en relación con la red de satélites de los que se dispone en la actualidad, aunque puntualizó que esta red solo es funcional si lleva la información a la práctica, "dando respuestas a las preguntas que tiene la gente".



En la apertura del evento, el secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Agustín Campero, se mostró satisfecho de que Argentina sea la sede del mismo, porque en el país la política espacial es "una de las pocas verdaderas políticas de Estado".

En declaraciones a EFE, la responsable de la Unidad de Emergencias Nacionales e investigadora de Conae, Sandra Torrusio, explicó que la aportación de las agencias espaciales en casos de emergencia "exceden" su función, que "va más allá de dar datos e información satelital".



"No es solo la imagen, sino que todo tiene un reflejo en la sociedad, en cómo actuar, cómo prevenir, cómo vigilar", dijo Torrusio. No obstante, la científica reconoció que con las agencias "no es suficiente", sino que "se necesitan muchos actores para que antes, durante y después de la emergencia el impacto sea lo menor posible".



EFE