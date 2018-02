Llega una nueva edición del Festival Astronómico de Villa de Leyva

Como ya es costumbre, en febrero Boyacá se convierte en la capital astronómica de Colombia, gracias al Festival Astronómico de Villa de Leyva, que este año se llevará a cabo el fin de semana del 23 al 25, dando continuidad al principal evento de su tipo en el país, considerado uno de los más importantes de la región.

En años pasados, el festival ha logrado congregar a un gran número de personas en torno a la madre de todas las ciencias. En 2017, por ejemplo, el evento reunió a más de 5.000 personas en la plaza del pueblo y en todas las actividades que se ofrecen, como charlas, conversatorios y talleres dictados por expertos en diferentes áreas. Y en esta ocasión, las expectativas no son menores.



“Buena parte de nuestras charlas de este año estarán dedicadas a Einstein, y esperamos un número igual o mayor de visitantes. Nuestro objetivo es masificar la ciencia, atraer cada vez a más público para que puedan ver el cielo a través de los telescopios. Esto debería ser un derecho para todas las personas; por eso queremos incentivarlos a todos para despertar su interés en la astronomía, invitándolos a que nos acompañen en todas las actividades, porque el festival es para ellos”, asegura Diana Rojas, presidenta de la Asociación de Astronomía de Colombia (Asasac).



Según Rojas, el festival de este año ofrecerá a sus asistentes la posibilidad de observar el cielo a través de telescopios, tanto solares como nocturnos. Asimismo, habrá exposiciones de Lego con motivos de astronomía y astronáutica, a cargo de la organización Lego Users Group. Ellos también abrirán la posibilidad para que los niños armen sus propios ‘astrolegos’. La cuota de ciencia ficción estará a cargo de la Legión de Star Wars, que deleitará a los asistentes con sus disfraces, desfiles y marchas.

Nuestro objetivo es masificar la ciencia, atraer cada vez a más público para que puedan ver el cielo a través de los telescopios FACEBOOK

TWITTER

Uno de los ingredientes más llamativos de esta edición, porque significará una mayor interacción con los astrónomos aficionados, será un concurso de astrofotografía con celular. “Queremos que la gente no piense que es necesario tener un superequipo con un superteles-copio y una supercámara para hacer esta actividad, sino que se puede hacer con las herramientas que hay a la mano”, señala Rojas.



Pero, sin duda, el plato fuerte del festival será, como en otras ediciones, el invitado internacional. En esta ocasión, ese honor será para Juan Rafael Martínez Galarza, astrofísico colombiano que lleva más de once años trabajando en el exterior, en países como Holanda y Estados Unidos, y quien ahora se desempeña como científico asistente del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.



Martínez, de 36 años y quien ha trabajado en algunos de los telescopios más importantes que funcionan en la actualidad (como el Chandra, de la Nasa), cuenta que su historia con el festival de Villa de Leyva se remonta a cuando él era un estudiante de física en la Universidad Nacional y empezó a dar sus primeros pinitos como astrónomo con Asasac.



El científico asegura que, para él, volver al festival tiene un significado especial. “La última vez que estuve fue en 2003, y ahora ser invitado como conferencista es todo un honor”, dice Martínez, quien dictará una conferencia titulada ‘200.000 años de soledad: la humanidad desde una perspectiva cósmica’, con la que buscará fascinar a los asistentes.



“Vivimos un tiempo muy interesante de la historia, en el que los desarrollos científicos y tecnológicos nos están llevando cada vez más lejos. Estamos en la era de los exoplanetas, gracias a los hallazgos hechos en los últimos años y a los que están por venir, que, seguramente, incluirán la caracterización de las atmósferas de estos cuerpos, lo que nos dará una mejor idea de la posibilidad de encontrar vida en ellos.

También estamos en un momento en el que la exploración espacial es cada vez más ambiciosa, por ejemplo, con propuestas serias de mandar una nanosonda a Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, a 4 años luz de distancia”, explica Martínez.



Estos son algunos de los asuntos que el experto repasará en su conferencia. Eso sí, sin dejar por fuera asuntos coyunturales como el reciente lanzamiento de prueba del cohete Falcon Heavy, de SpaceX. “El hecho de que el hombre llegue a Marte enviado por una corporación como esta, y no por una de las agencias espaciales tradicionales, es un tema del que debemos hablar. El momento en el que nos encontramos es muy especial, y por eso debemos entender nuestro papel en el Universo”, apunta Martínez, cuya charla será el sábado 24 en el claustro de San Francisco.



Los interesados en obtener más información sobre el festival pueden consultar el sitio web www.festivaldeastronomia.com.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

EL TIEMPO

En Twitter: @nicolasb23