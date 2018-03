‘Fenómeno solar de este domingo es inofensivo’

Por distintos medios del mundo, y a través de las redes sociales, ha hecho carrera en los últimos días la información acerca de una tormenta solar o de una tormenta magnética que tendrá lugar este domingo y que supuestamente podría tener consecuencias negativas para nuestro planeta, principalmente en las telecomunicaciones.

Sin embargo, lo anterior es solo parcialmente cierto. Si bien el domingo en el Sol sí ocurrirá un fenómeno atmosférico, no se trata de una especie de cataclismo que dañará a la Tierra o interrumpa las vidas de las personas.



El astrofísico solar Santiago Vargas, profesor del Observatorio Astronómico Nacional, explica que lo que ocurrirá este domingo será un evento denominado agujero coronal, una especie de hueco en la atmósfera de la estrella por el que se escapa el viento solar, compuesto por partículas cargadas energéticamente. Es algo así como una cascada de protones y electrones.



“Estos agujeros ocurren cada cierto tiempo y podríamos decir que son relativamente comunes. Estamos hablando de varias veces al año, y no cada once años, como han asegurado varios medios, que han confundido los agujeros coronales con el ciclo solar, que sí dura un poco más de una década”, asegura Vargas.



De acuerdo con el experto, se sabe que el domingo habrá un agujero coronal en la cara del Sol que apunta a la Tierra, porque entre los días 7 y 11 de este mes telescopios dedicados a la observación del astro identificaron la mancha y calcularon que, por el movimiento de rotación del Sol, el agujero apuntaría en dirección a nuestro planeta durante este fin de semana.



“La única consecuencia que el agujero coronal puede tener en la Tierra es aumentar la intensidad de las auroras boreales, debido a la interacción de las partículas que dispara contra la magnetosfera terrestre. Este es un espectáculo que solo ocurre en las latitudes altas del planeta”, señala astrofísico solar.

VIDA