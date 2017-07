No por ser un animal grande corre más rápido

Un equipo de investigadores europeos desarrolló un modelo matemático que permite calcular la velocidad que puede alcanzar un animal y, además, ayuda a explicar por qué especies de grandes dimensiones, como un elefante, no son las más rápidas de la naturaleza.



El factor clave está en el llamado ‘tiempo máximo de aceleración’, es decir, el tiempo que demora un animal en alcanzar su mayor velocidad, el cual se obtiene usando datos como el peso y el medio en que se mueven (agua, aire o tierra).

“La mejor característica de nuestro modelo es que es universalmente aplicable”, explica Myriam Hirt, de la Universidad Friedrich Schiller, de Jena (Alemania), y autora principal del trabajo. “Se puede realizar para todos los tamaños de animales”, desde ácaros hasta ballenas azules, no importa si corren, nadan o vuelan, y puede aplicarse en cualquier hábitat.



En general, los seres vivos pueden acelerar hasta que sus células musculares se quedan sin combustible, una situación que también depende de la cantidad de fibras musculares que posean.



Aquí viene la paradoja, si se piensa que cuanto más grande es el animal, más músculo tiene y, por tanto, más rápido puede moverse. Sin embargo, las leyes de movimiento de Newton también se aplican en el reino animal: esto significa que la masa tiene que superar la inercia, por lo que un elefante africano de 5 toneladas, simplemente no puede comenzar a moverse tan rápido como un ratón o un guepardo (el animal más veloz del planeta).



“En el momento en que grandes animales, como el elefante, se ponen a toda velocidad mientras corren, sus reservas de energía disponibles también se agotan rápidamente”, explica Hirt en el estudio, publicado en la revista Nature Ecology and Evolution.

Así las cosas, los animales esbeltos y medianos están hechos para alcanzar grandes velocidades. El guepardo logra alcanzar los 115 km/h, el halcón peregrino puede volar a una velocidad de 100 km/h, pero cuando caza, un ataque en picada puede llegar a los 300 km/h, y la liebre desarrolla los 72 km/h.



Según la especialista, la capacidad de los animales para desplazarse es fundamental para conseguir alimento, buscar pareja, escapar de posibles depredadores, cambiar de hábitat o interactuar con otras especies, lo que, a su vez, influye en los ecosistemas.



Sin embargo, una de las limitaciones más importantes a la hora de moverse es la velocidad máxima que alcanzan, un parámetro que, como ocurre con otros factores fisiológicos o ecológicos, varía en función de la masa corporal.



El modelo matemático para calcular la velocidad de un animal también puede usarse en especies extintas: los investigadores determinaron, por ejemplo, cuán rápido se movía un tiranosaurio: 27 km/h.



Un estudio de la Universidad de Mánchester establece que, debido a su tamaño y peso, el depredador se hubiera quebrado las piernas si intentaba correr a tal velocidad. “Los músculos necesitan poder generar potencia suficiente para permitir un movimiento de alta velocidad, pero, al mismo tiempo, el esqueleto debe poder manejar la fuerza generada por esa velocidad”, dijo el profesor William Sellers.



EL MERCURIO (Chile) / GDA