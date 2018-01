‘La clonación del hombre es cuestión de poco tiempo’

La clonación del hombre, que hasta hace muy poco se creía una fantasía de novela, está hoy más cerca que nunca de ser realidad. El científico colombiano Mauricio Arcos-Burgos sostiene que el nacimiento que acaba de ocurrir en China de los primeros monos clonados significa, además de un histórico avance de la ciencia, la certeza de que viene la clonación del hombre, como segura también es la clonación de sus órganos, para remediar enfermedades.

Arcos-Burgos es director del Instituto de Medicina Traslacional de la Universidad del Rosario, es médico, máster en genética de la U. de Antioquia, Ph. D. en genética de poblaciones de la U. de Chile, Ph. D. en Clinical Genetics del Instituto Nacional del Genoma Humano de los Estados Unidos, es investigador de ese instituto, director de investigaciones del Departamento de Siquiatría de la U. de Miami y profesor titular de la Universidad Nacional de Australia.



Habló con EL TIEMPO para explicar tanto la clonación de los monos en China como la segura próxima clonación del hombre. “Lo que hicieron científicos chinos fue tomar fibroblastos de un feto de mono, células que producen tejido fibroso y que son diferentes a las células reproductivas, y cultivarlas, y de estos tomaron núcleos que fueron insertados en una caparazón de citoplasma, parte fundamental de la célula, de un óvulo tomado de un mono de la misma especie, y ese híbrido de núcleo y citoplasma se llevó hasta el estado embriónico. De ahí en adelante, esos embriones siguieron en un patrón muy similar a lo que se hace en la fertilización in vitro: se escogen los mejores y se injertan en úteros de unas monas que están listas para estar embarazadas; muchos se rechazaron. Un gran porcentaje. De las 150 células o embriones con las que se inició, solamente dos finalizaron exitosamente en un feto viable”.



¿Se puede comparar la inseminación in vitro con la inseminación para clonar?



No. En la inseminación in vitro ya se tiene un embrión que ha sido producido con dos células germinales, un óvulo y un espermatozoide. En la clonación, la célula que se escoge es una célula que ha sido diferenciada, se llama una célula somática.



Genéticamente, ¿qué tanto se parecen los primates que acaban de ser clonados a los seres humanos?



Más del 90 por ciento.



Somos casi iguales. ¿Quiere decir que la clonación del hombre viene ya?



Absolutamente sí. Ya se sabía desde la clonación de Dolly que clonar al hombre es cuestión de tiempo. Cada vez que conocemos mejor qué moléculas influencian unas zonas que están calladas, silenciadas y que pueden volver a expresarse, cada vez que conocemos toda la secuencia del genoma nos aproximamos más y más a la clonación humana. Sin duda alguna, eso va ocurrir en el futuro.



Es difícil de entender para una persona que no es experta…



Le doy un ejemplo. Comparativamente, es lo que hace un ingeniero. Todos los ladrillos de la construcción se han ido uniendo. Estamos construyendo ese edificio. Su terminación está asegurada.



¿Por qué lo afirma con tanta seguridad?



Hay un número finito de actores, que ya lo estamos definiendo: sabemos que hay cuatro factores críticos. Antes pensábamos que eran miles, cientos, pero hoy sabemos que solo cuatro son críticos para que una célula sea pluripotencial, es decir, que sea capaz de reproducir células de cualquier órgano.



¿Y qué son los factores, cuáles son?



Fundamentalmente son moléculas que funcionan durante el proceso de diferenciación y se denominan los cuatro factores de Yamanaka, por el científico japonés que los descubrió, quien recibió el Premio Nobel de Medicina.



¿La clonación del hombre, cuando se produzca, será únicamente física?



Sin duda. La capacidad intelectual, el amor por la lectura o por la música, los sentimientos, la capacidad que tenemos de pensar y razonar no son clonables.

Se piensa y se dice que la clonación es una monstruosidad, que se corre el riesgo de crear personajes que hasta ahora son de ficción, como Frankenstein.



Es que la ciencia es una materia neutra: el hombre es capaz de usarla en la forma más perversa. Existe el riesgo, sin duda, y eso produce mucho miedo. No es que la clonación y los hallazgos científicos sean malos, sino que hay el riesgo del mal uso. Por eso es muy importante que exista una legislación sobre el tema. Además, la gente tiene que entender que en el mundo ya existen clones. Los gemelos idénticos son clones originados a partir de un solo gameto.

¿Qué sería bueno clonar del ser humano?



Definitivamente la clonación de órganos. Si aplicamos los factores de Yamanaka y somos capaces de producir órganos a partir de estas células pluripotenciales, significaría la salvación de miles de personas.



¿Se fortaleció la posibilidad de clonación humana?



Sí. Y eso es seguro. No hay por qué no pueda ocurrir.



¿La clonación del ser humano afecta creencias religiosas?



No. La religión es fe. La ciencia es demostración.



‘El País’, de Madrid, entre muchos medios, dijo que la clonación de los monos es ineficiente y peligrosa…



En este instante podríamos decir que sí es ineficiente, puesto que a partir de 150 embriones, solo 2 fueron viables, pero estas técnicas mejoran con el tiempo. Y yo no veo el peligro. Hay un hallazgo muy interesante: hace poco se pudo crear una variedad de cerdos a los cuales se les corrigió los factores que causan rechazo de sus órganos al implantarse; entonces se editó el genoma de estos cerditos y se les dejó casi como humanos; o sea, se humanizó el cerdito. Los órganos del cerdo son muy parecidos a los del ser humano y por ello pueden ser usados para transplante. En ese sentido, siempre existe la posibilidad de que los hallazgos científicos puedan ser usados para el bienestar humano.



¿Usted podría vivir con el corazón de un cerdo?



Sin duda. Yo, y cualquier ser humano.



Sobre la clonación de órganos, para superar enfermedades, ¿una persona esquizofrénica, por ejemplo, puede ser clonado sin la esquizofrenia?



La esquizofrenia es una enfermedad muy compleja, pero sí me parece pertinente evaluar la posibilidad de la clonación de individuos o de órganos en el caso de enfermedades catastróficas de inicio muy temprano y que son causadas por mutaciones únicas. Estas mutaciones pueden ser editadas y corregidas. Hay que pensar acerca de ello.



¿Y para enfermedades como párkinson o alzhéimer?



Las dos enfermedades aparecen muy tardíamente. Yo no creo que para esos casos sea importante la clonación, aun cuando sí sería posible.



Hay muchas personas que han congelado células de su hijo recién nacido….



Claro. Son células madre, por ejemplo del cordón umbilical, que luego se pueden cultivar y producir órganos en el caso de que se presente una enfermedad en el futuro y se necesite de un trasplante.



¿Se puede clonar el órgano enfermo?



Sí. El órgano enfermo.



¿Todos los órganos del ser humano sin excepción pueden ser clonados?



No. El cerebro, por ejemplo, es muy complejo. Es más fácil clonar piel, clonar estructuras hepáticas porque tienen menos diferenciación. La neurona es una entidad muy compleja, y el número de las interacciones que se establecen entre neuronas son como el número de estrellas que hay en el universo. Entonces, esa clonación del cerebro no es posible, a no ser que se clone un individuo.

En el ser humano, el amor, la cultura, el conocimiento ¿dónde están?



Están en la conformación de sinapsis precisas que establecen redes muy complejas y casi infinitas.



¿Qué son sinapsis?



Uniones que hay entre las neuronas; son conexiones, redes especiales que surgen a partir de nuestra historia de interacciones con el ecosistema. Lo que vivimos todos los días, el matrimonio, el noviazgo, porque nos enamoramos. Nos crean una huella. Esas redes producen la definición y especialización de las neuronas, y los cambios o plasticidad que se producen en el cerebro llevan al final a la conformación de nuestra conciencia.



¿En nuestro país estamos muy lejos, atrasados en estudios sobre clonación?



Nosotros estamos trabajando en el Instituto de Medicina Traslacional de la Universidad del Rosario en un proyecto grande de creación de células inducidas pluripotenciales, pero hay otros grupos. El Hemocentro Distrital, y en la Fundación Colsanitas. Pero creo que en materia de clonación de mamíferos no hay nada.



¿La clonación humana, cuando ocurra, debe ser en un ser adulto o en un bebé?



Mientras más joven el individuo, la clonación es más fácil. De hecho, por eso en este trabajo de los monos se usaron células fetales. Porque en la medida que nos envejecemos, los cromosomas sufren un proceso de acortamiento en las partes terminales, en las puntas que se llaman los telómeros. Vamos perdiendo esos segmentos y los telómeros se van acortando, y en la medida en que eso va ocurriendo, somos más susceptibles al cáncer, a la degeneración cerebral, en general al deterioro que conocemos como envejecimiento. El feto tiene sus cromosomas completos, está nuevo; entonces es mucho más fácil tomar esas células porque están bien compactas, tienen sus cromosomas completos, son menos susceptibles a daños y mutaciones.



¿A usted, por ejemplo, lo podrían clonar y mejorar físicamente?



Con los instrumentos de la genética y la biología molecular me pueden cambiar. ¿Qué es mejorar? Es un problema de valores.

No entiendo eso...



Con la edición génica, lo que se puede hacer es un cambio en su genoma, donde lo quiera, como lo quiera, cuantas veces quiera y en los genes que quiera.



¿Pero su conocimiento no se clona?



No, porque a medida que maduramos sufrimos un proceso de interacción con el ecosistema que altera la estructura y expresión de los genes. A este proceso le llamamos cambio epigenético. Igualmente cambia mi estructura y función cerebral de acuerdo con mi historia de vida



¿Usted es religioso?



No. No creo que necesitemos un ente externo especial, un ente inmaterial para que nos modifique, perfeccione y salve del mal.



¿Qué peligro advierte usted en la posible clonación humana?



Que se busque mejorar al individuo desde el punto de vista eugenésico. La eugenesia es tratar de crear individuos que supuestamente son mejores. Sobre todo cuando no existe una definición de lo que es mejor, en una sociedad sin valores, en la cual no se conoce ni se estudia cómo deberían ser las normas éticas y cómo se deberían seguir. Se tiene un caldo de cultivo para que ocurran cosas que pueden ser infames, que pueden ser muy malas.

Varias ONG del mundo han calificado como un espectáculo de terror el experimento hecho por el equipo de científicos chinos que clonó dos primates. ¿Por qué?



El terror a la ciencia lo crea la ignorancia. Pero le aclaro, por ejemplo, la legislación en Estados Unidos no quiere saber más de experimentos en primates, critican que los experimentadores dañen o maltraten animales y claro eso está muy mal, es terrible, y en ese caso estoy absolutamente de acuerdo con ellos.



¿La ventaja, entonces, de la clonación es crear un nuevo organismo con la misma información genética proveniente de una célula existente?



Exactamente.



Clonar un humano es, prácticamente, la creación de un gemelo artificial?



Así es. Pero no sus sentimientos. Solamente su historia genética, su código.

YAMID AMAT

Especial Para EL TIEMPO