‘Los escolares deberían participar en estudios científicos’ : Culatta

Hace algunos años, el profesor Donald Leu, en Connecticut (Estados Unidos), les puso a sus estudiantes una inusual tarea: averiguar sobre el pulpo del árbol, una esquiva y amenazada especie de cefalópodo que, supuestamente, vivía entre las ramas de los árboles de la región del noroeste del Pacífico, en Norteamérica.

Cuando llegaron a sus casas, y como era de esperarse, los jóvenes escolares encendieron sus computadores, entraron a internet, consultaron en Google las palabras en inglés (tree octopus) y recolectaron tantos datos como pudieron. Lo que ellos no sabían era que el principal sitio web donde encontraron la información había sido creado por el mismo profesor Leu para engañarlos. Leu, incluso, insertó en su página la imagen de un pulpo entre el follaje de un árbol que había creado con Photoshop.



Solamente alrededor del 15 por ciento de los estudiantes dudaron de la veracidad de lo que habían encontrado. “Esto es algo que no sorprendió a Leu, quien diseñó todo el experimento esperando que los estudiantes mordieran el anzuelo y, de esta manera, comprobar que ellos creen todo lo que ven en la red. Ahora, lo que resulta más preocupante es que esto ocurre todos los días, y no solo entre los niños, también entre los adultos, quienes tienen un mayor acceso a la información y siguen sin poder distinguir entre lo que es real y lo que no lo es”.



Esto lo dice Richard Culatta, actual CEO de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (Iste) –organización dedicada a fomentar el buen uso de los recursos tecnológicos en entornos educativos–, sobre el abrumador acceso a la información que tienen las personas en la actualidad; acceso que contrasta con las épocas en las que, se decía, las malas decisiones de la gente estaban fundamentadas en su ignorancia.



De acuerdo con Culatta, el ejemplo anterior demuestra su tesis de que la tecnología es un arma de doble filo: por un lado, puede amplificar los problemas de la sociedad y, por el otro, sirve para construir ciudadanía desde los espacios educativos y académicos, donde tiene la capacidad de lograr transformaciones. Una de ellas, que los estudiantes escolares puedan participar en las grandes colaboraciones científicas, junto a institutos de investigación tan importantes como la Nasa.



Culatta, de 38 años, ha sido jefe de la oficina de innovación del estado de Rhode Island y director de la oficina de tecnología educativa para el Departamento de Educación de Estados Unidos, entre otros cargos. Recientemente fue el invitado especial de la Universidad Icesi, en Cali, a su tradicional evento sobre educación y tecnología, Edukatic, que este año llegó a su séptima edición.



Este conferencista de Ted habló con EL TIEMPO acerca de su visión de la tecnología como agente transformador de la educación y de la sociedad.



¿De qué se trata esta revolución que usted propone de una educación a partir de la tecnología?



Se trata de proveer oportunidades nuevas a estudiantes que no las tendrían de otra manera. La tecnología es una manera muy potente para cerrar las brechas. Lo malo es que muchas veces, la forma como la usamos no cierra las brechas, sino que las aumenta. Si la utilizamos bien, podemos traer nuevas oportunidades, pero es algo que estamos haciendo demasiado lento. Necesitamos que todas las escuelas provean esas oportunidades.

¿Cómo se acelera este proceso?



Lo primero es asegurar la infraestructura. Los padres no quisieran enviar a sus hijos a una escuela sin luz eléctrica, agua, alcantarillado; entonces, ¿por qué mandarlos a una escuela sin conexión a internet, un servicio básico que debemos esperar? Lo otro es capacitar a los maestros en el uso de la tecnología, para que dejen de hacer lo que han hecho siempre. No se trata de reemplazar el papel y el lápiz por una pantalla. En el mundo existen muy buenos ejemplos, solo que están desconectados, y no estamos compartiendo las buenas prácticas. Esta es una de las metas de Iste: compartir redes en línea para saber lo que se está haciendo.



Durante sus conferencias, usted menciona como una de esas experiencias exitosas el caso de unos jóvenes que estudiaron las plantas de su colegio y terminaron publicando sus hallazgos en una revista científica. ¿Cree que la tecnología va a llevar a que el conocimiento se produzca desde edades más tempranas?



Claro que sí, y lo estamos viendo. Y hay otros ejemplos, como el de un estudiante que utilizó en su clase de ciencias los datos de un telescopio de la Nasa, que son abiertos al público, para descubrir una estrella. Luego, otros de sus compañeros descubrieron más estrellas antes de graduarse del colegio. No hay razón para que los estudiantes más jóvenes no participen en estudios científicos. El único motivo por el cual no lo estamos haciendo es que hay una división física, porque no es posible decirle a un instituto científico que deje su trabajo para estar con los niños. Pero sí pueden colaborar en línea con esos estudiantes.



¿Esto quiere decir que los científicos deben ser capaces de colaborar con estudiantes de colegio?



Sí, solo que apenas ahora estamos empezando. Necesitamos hacer más de eso. Una de las cosas interesantes es que los problemas que estamos enfrentando en la ciencia son más grandes y complicados que antes, cuando estaba bien para los científicos sentarse solos en sus laboratorios a trabajar; pero si hacen eso ahora, no van a poder llegar adonde quieren. Actualmente, los científicos trabajan con colegas de otros países, con datos que están en la nube y pueden bajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si los científicos tienen estas colaboraciones entre ellos, ¿por qué no tenerlas con otros estudiantes? Los líderes de las escuelas deben ayudar a formar los enlaces, porque un estudiante de séptimo no sabe cómo ponerse en contacto con un científico.



Usted ha trabajado en temas de innovación, que es una palabra difícil de definir. ¿Cuál es su definición de este término?



Buscar maneras no tradicionales para solucionar problemas grandes. Esa solución debe resultar mucho más eficaz que la existente en cuanto a dinero o tiempo.



¿Cuáles son las claves para convertirse en una organización, en un Estado o en un país innovador?



Es fundamental reconocer la innovación que existe, porque hay buenos ejemplos que pasan desapercibidos y observar la experiencia de los usuarios, sean clientes, estudiantes o funcionarios. Debemos aprender un truco que se usa mucho en el campo de la tecnología, que es el producto mínimo viable, y tiene aplicaciones en ámbitos como la educación, la salud y el gobierno. Consiste en hacer cosas pequeñas y aprender rápido de la experiencia, para luego dar el siguiente paso.



El Gobierno colombiano ha estado discutiendo la idea de conformar un ministerio de ciencia, tecnología e innovación, separado del de educación. ¿Qué piensa de esta idea?



Todo depende de cómo se va a realizar, porque si ahora va a haber otro grupo que no va a estar colaborando con la educación, solo se complicarán las cosas y se hará más difícil tener la innovación. Pero si trabajan en coordinación y apoyándose los unos a los otros, no solo con educación, sino con los otros ministerios como el de Ambiente y el de Cultura, sería excelente. Estamos en una era en la que no podemos intentar solucionar los problemas sin ayuda.



