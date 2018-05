El ‘niño milagro’ y otros extraños casos que sorprenden a la ciencia

REUTERS

De un coma también despertó Sam Carter, un panadero inglés, tras escuchar a 'The Rolling Stones'. A sus 60 años, Carter sufrió una grave anemia que lo llevó al letargo. En el tercer día del coma, el médico le sugirió a la esposa de Sam que pusiera música y ‘dialogara’ con él. Al sonar la canción ‘I can´t get no satisfaction’ de la popular banda, Carter despertó de repente. En la foto, el vocalista que 'revivió' al panadero de 60 años. "No recuerdo mucho de estar en coma, pero sí recuerdo que cuando apareció esa canción recordé cuando era un niño (...) De repente tuve un estallido de energía y supe que tenía mucha más vida en mí y fue entonces cuando me desperté, gracias al sonido de la primera canción que había comprado", dijo Carter a 'The Telegraph'.