La ecuación tras el mensaje que Stephen Hawking quería en su tumba

Aunque aún se desconoce el lugar donde se enterrará al físico Stephen Hawking, el diario de 'The New York Times' reveló el que era uno de sus deseos para cuando llegara ese momento.

Información publicada por el medio internacional asegura que en 2002 el británico solicitó que en su lápida fuese escrita 'ecuación de Hawking' o también conocida como la fórmula de la entropía de los agujeros negros.



Esta fue desarrollada en los años 70 por el científico británico, junto al israelí Jacob Bekenstein, y significó uno de los descubrimientos fundamentales para su famosa teoría. La entropía se puede entender como la cantidad máxima de información dentro de un objeto o una medida del desorden dentro de un sistema macroscópico. Es decir, que la entropía de un agujero negro es igual al área de su superficie.

Fórmula de la entropía de los agujeros negros. Foto: EL TIEMPO

Al desglosar la fórmula se pueden encontrar varias unidades termodinámicas, propiedades físicas de un agujero negro y constantes del universo:



- 'S' haría referencia a entropía (medida de la cantidad del caos)

- 'h' alude a la constante de Plank (expuesta por el alemán Max Planck)

- 'G' la constante de Newton o de la gravitación universal.

- 'A' al área del horizonte de eventos o punto de no retorno más allá del cual no se puede escapar de un agujero negro.

- 'C' velocidad de la luz.

- K' la constante de Boltzmann.

- *BH: son puestas en honor a las iniciales de los apellidos de sus dos inventores.



Gracias a esta ecuación se llegó a una de las grandes conclusiones de la carrera del científico: entender que los agujeros negros emiten un brillo conocido como la radiación Hawking.



Lo pedido por el fallecido investigador no es nuevo, pues ya antes el físico autraliano Ludwig Boltzmann había pedido que se pusiera en su tumba su fórmula sobre este fenómeno: S = K. log. W

A 109 años de su muerte, la tumba de Ludwig Boltzmann con su ecuación de la entropía pic.twitter.com/ti5h1tvOS5 — Mariano Blake (@blakion) 5 de septiembre de 2015

ELTIEMPO.COM