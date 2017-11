La marihuana tendría efectos negativos en las relaciones sexuales

10 de noviembre 2017 , 10:41 a.m.

El doctor en psicología clínica y académico de la Universidad de Albany de Estados Unidos, Mitch Earleywine, se refirió a los mitos relacionados con la marihuana y sus efectos sobre la sexualidad masculina, y aseguró que la droga "puede causar problemas de erección".

En una entrevista con el diario 'La Segunda', el experto enfatizó en que "no existen estudios científicos que conecten el consumo de marihuana con beneficios en el acto sexual" y agregó que "lo único que tenemos los científicos es una serie de encuestas con respuestas subjetivas".



Además, mencionó que hay estudios que señalan que los productos que se ingieren por vía respiratoria pueden generar problemas de erección ya que afectan la irrigación sanguínea. Tal sería el caso del consumo de marihuana.



"Muchos adultos ven la marihuana como si fuera viagra porque a veces el marketing sugiere que la droga puede poner a la persona de 'humor'. Pero eso no tiene sentido. No hay estudios que lo prueben", añadió Earleywine.

Sobre los efectos del cannabis en la fertilidad, el académico señaló que "hay estudios que dicen que sí influye positivamente".



Aunque Colombia es uno de los países con mayor exportación de droga, Estados Unidos ocupa el primer lugar en consumo de marihuana del mundo ya que al menos un 16.5 por ciento de la población es cliente permanente, según un informe presentado por la ONU contra la Droga y el Delito. Además, en el 2016 este país registró ventas por más de 6.700 millones de dólares lo que equivale a un crecimiento del 30 por ciento en un solo año.



EL MERCURIO (Chile) / GDA