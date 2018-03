Un viaje hacia Próxima Centauri, nuestra vecina estelar

Una vieja creencia que mezcla el romanticismo con la ciencia asegura que cuando miramos al cielo, a las estrellas de la noche, estamos viendo al pasado. Esto se debe a que esos astros están tan lejos que su luz tardó miles, millones de años, en llegar hasta nosotros. Incluso, dicen, muchos de esos faros del universo ya se extinguieron, y lo que percibimos es su luz, que continúa viajando hacia nosotros.

Aunque la frase no es del todo cierta –pues la mayoría de las estrellas que vemos desde la Tierra siguen vivas–, sí guarda un sentido científico que busca ilustrar la magnitud de las distancias en el universo, que en estas escalas ya no se mide como lo hacemos con unidades cotidianas, como los metros y los kilómetros. En cambio, los científicos recurren al año luz para describir los espacios que separan a los cuerpos del cosmos.



Así, el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros, equivalentes a 8 minutos luz, es decir, la luz que nuestra estrella emite tarda ese tiempo en llegar hasta nosotros. Entonces, ¿qué hay de la segunda estrella más cercana a nuestro planeta? ¿Qué tan lejos está la ‘vecina de al lado’ de nuestro Sol? Pues bien, se trata de un sistema compuesto por tres estrellas denominado Alfa Centauri, en el que una de las estrellas (Próxima Centauri) gira alrededor de las otras dos; el sistema se ubica a cuatro años luz, tan lejos que llegar allá con los medios tecnológicos actuales no es más que una quimera. Hasta ahora.



Un consorcio internacional de científicos se ha propuesto alcanzar Próxima en los siguientes 50 años. El proyecto Starshot (disparo estelar) pretende enviar un enjambre de sondas microscópicas hacia Próxima utilizando como propulsor un rayo láser ubicado en el espacio y apuntando hacia la estrella. El objetivo: estudiar a los planetas que la orbitan, Próxima a y Próxima b, tras un recorrido que tomaría 20 años de ida viajando a un 20 por ciento de la velocidad de la luz, unos 60.000 kilómetros por segundo.



EL TIEMPO habló con Avi Loeb, presidente del consejo asesor de Starshot, sobre esta ambiciosa misión, que buscará llevar la huella humana más allá de lo impensable y que cuenta con la financiación del magnate ruso Yuri Milner -quien ya dio más de 100 millones para el proyecto- y el apoyo de personajes como Mark Zuckerberg y el fallecido Stephen Hawking.



¿Qué hace a esta misión tan importante?



Starshot tiene como objetivo enviar una sonda a las estrellas más cercanas dentro de nuestra generación. Dado que la estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4 años luz de distancia, la nave necesita moverse a un quinto de la velocidad de la luz para llegar allí en veinte años. El único método práctico para alcanzar una fracción de la velocidad de la luz es hacer brillar un rayo láser potente, de unos 100 gigavatios, en una vela liviana, que pesa unos pocos gramos, durante unos minutos. La cantidad de energía y el tiempo de lanzamiento necesarios son similares a los del transbordador espacial, excepto que se entregan a un sistema de unos pocos gramos. La carga útil puede incluir dispositivos de navegación y comunicación, así como una cámara, que pesan menos de un gramo. Cada día podría lanzarse una nueva nave espacial que llevaría a una flota de naves espaciales hacia diferentes objetivos, algunos dentro del sistema solar. La mayor parte del costo del proyecto es construir el ‘beamer’ láser; las naves espaciales son relativamente baratas.



¿Cuáles son los objetivos del proyecto y por qué necesitamos visitar la estrella más cercana?



Próxima Centauri alberga un planeta del tamaño de la Tierra a la distancia correcta para tener agua líquida en su superficie, lo que lleva a la química de la vida. La cámara a bordo de las naves espaciales Starshot podría tomar fotografías en color de un planeta en la zona habitable alrededor de la estrella objetivo e informarnos si tiene vida en su superficie.



¿Cómo planean llegar a Próxima Centauri?



Después del lanzamiento de unos minutos, la nanosonda se dirigirá en línea recta hacia el objetivo. Tenemos que apuntar a donde estará el objetivo cuando llegue la nanosonda.



¿Qué organizaciones están involucradas en el proyecto?



Actualmente, la Fundación Breakthrough Prize, establecida por el empresario Yuri Milner, está financiando el estudio de factibilidad de la tecnología requerida de láser y dio 100 millones de dólares para los próximos cinco años. Yo presido el consejo asesor para el proyecto.



¿Cuál es el progreso actual del proyecto?



Apenas comenzamos la selección de los equipos experimentales que demostrarán la tecnología que utilizaremos.



¿Qué los lleva a pensar que este ambicioso plan será exitoso?



La ingenuidad humana. Esperamos que tenga éxito, ya que las profecías son a menudo autocumplidas. Pero, incluso si no tiene éxito, aprenderemos algo nuevo en el proceso de lograrlo, y es posible que las generaciones futuras superen nuestros obstáculos tecnológicos actuales.



¿Cuáles son esos obstáculos que pueden impedir el cumplimiento de la misión?



Enumeramos 30 desafíos para el proyecto. El más grande consiste en generar un rayo láser coherente y asegurarse de que la vela sea fuerte, liviana y no absorba nada de la luz que se refleja en ella (de lo contrario se quemará).



En 2017 ustedes enviaron los Sprites, prototipos para las futuras sondas. ¿Cómo les fue con esta prueba?



Hicieron bien en demostrar que los chips de electrónica al descubierto pueden lanzarse fácilmente al espacio y comunicarse desde allí. Pero esta demostración es muy preliminar para la tecnología completa de Starshot.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

ELTIEMPO

En Twitter: @nicolasb23