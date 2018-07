'Matapulgas' para mascotas podría prevenir zika y malaria en humanos

03 de julio 2018 , 01:51 a.m.

03 de julio 2018 , 01:51 a.m.

Una cura para tratar las picaduras de pulgas y garrapatas en mascotas podría prevenir las enfermedades del zika y la malaria en humanos, según un estudio publicado por 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), una revista especializada de Estados Unidos.

Investigadores del Instituto Calibr, ubicado en Holanda, descubrieron que una clase de medicamento llamado isoxazolinas, que se vende en productos veterinarios para proteger a mascotas de pulgas y garrapatas, también mata especies de mosquitos portadores de enfermedades que se alimentan de sangre humana. "Nuestros hallazgos sugieren que las isoxazolinas podrían ser eficaces para controlar los brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros insectos en regiones con una infraestructura médica limitada", dijo el director ejecutivo de Calibr, Peter Schultz.



Los científicos holandeses determinaron que dar medicamentos con isoxazolina a menos de un tercio de la población en áreas propensas a brotes estacionales de enfermedades transmitidas por insectos podría evitar hasta el 97% de todos los casos de infección. En 2016, se calcula que 216 millones de personas contrajeron malaria en todo el mundo y 445 mil murieron a causa de este mal, según datos de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.



El zika, por su parte, se ha extendido rápidamente en todo el planeta en los últimos años y ahora se encuentra en 90 países. Cuando se administran por vía oral a animales, los medicamentos contra las pulgas se absorben en el torrente sanguíneo y se diseminan por todo el cuerpo, donde permanece activo hasta por tres meses.

Aunque es bien tolerado por perros y gatos, los medicamentos matan pulgas y garrapatas que se alimentan de la sangre de los animales tratados al dañar el sistema nervioso de los insectos.



Sobre la base de los datos existentes, los investigadores estimaron que una sola dosis en humanos de este medicamento transmitiría un efecto insecticida contra los mosquitos portadores de zika y malaria durante entre 50 y 90 días.



"Las isoxazolinas podrían administrarse antes del comienzo de los brotes de enfermedades estacionales para transmitir protección hasta que la amenaza disminuya al final de la temporada", puntualizó Matt Tremblay, uno de los miembros líderes del equipo de investigación.



Los autores señalaron que es posible que los medicamentos no funcionen como vacunas, ya que una persona tratada aún podría contraer una enfermedad por una picadura de insecto. Sin embargo, un insecto que pique a una persona que esté en ese tratamiento moriría antes de transmitir la enfermedad a otros individuos, un efecto que, cuando se multiplica en una gran población, reduciría el número total de infecciones.

EFE