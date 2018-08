Crean el primer atlas de mamíferos vivos y extintos por los humanos

Investigadores de las universidades de Aarhus y Gotemburgo presentaron el árbol genealógico y atlas de mamíferos más completo hasta ahora, que conecta casi 6.000 especies vivas y recientemente extintas.

Aunque estudios previos han intentado mapear los rangos de todos los mamíferos o descubrir sus árboles genealógicos, siempre han dejado fuera a un grupo crucial: las especies conducidas a la extinción por los humanos.



“Esta es la primera vez que hemos podido incluir de manera exhaustiva especies extintas como el tigre de Tasmania o el mamut lanudo, así como las pérdidas de rango regional inducidas por humanos entre especies existentes en una base de datos tan grande, y realmente está cambiando nuestras creencias sobre lo que es 'natural o no”, dijo el biólogo Soren Faurby de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, quien codirigió el conjunto de la base de datos y el estudio, que se publicó recientemente en la revista Ecology.



Los científicos usan a menudo mapas de rangos de especies de mamíferos para investigar patrones de biodiversidad o predecir cómo el cambio climático afectará a las especies. Pero estos mapas son incompletos porque no muestran los rangos naturales de las especies, sino solo donde habitan hoy en día. Muchas especies han tenido sus rangos reducidos drásticamente por los humanos, por ejemplo, a través de la caza excesiva y la destrucción del hábitat.



“Los osos pardos pueden ser emblemáticos de Alaska o Rusia hoy en día, pero su rango solía extenderse desde México hasta el norte de África antes de la caza generalizada de humanos. Si queremos predecir cómo un clima cálido afectará a estos osos, no podemos omitir estas áreas naturales de su rango”, dijo Faurby.



Según Matt Davis, de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, también es importante incluir especies que han sido totalmente exterminadas: “Si estudiamos patrones globales de biodiversidad, realmente necesitamos comenzar a considerar especies como el tigre de Tasmania, que fue cazado hasta su extinción hace menos de 100 años, un simple parpadeo en el tiempo geológico”.



“Asociamos mamíferos grandes como elefantes y leones con África hoy en día, pero durante la mayor parte de los últimos 30 millones de años, grandes animales vagabundearon por toda la Tierra. Hace relativamente poco tiempo que los humanos expulsaron a muchos de estos grandes mamíferos, dejando un mundo empobrecido de gigantes. Especies como el mamut lanudo, considerada prehistórica, vivió hasta cuando se estaba construyendo la Gran Pirámide de Guiza”, dijo Davis.



Reunir una base de datos que incluyera a todas las especies de mamíferos no fue fácil. El equipo de investigación necesitó meses para unir los conjuntos de datos existentes y completar los agujeros faltantes en los datos. Luego examinaron minuciosamente los mapas antiguos y verificaron los registros del museo para ver dónde podrían estar los rangos naturales de las especies sin la interferencia de los humanos modernos.



Agregar especies extinguidas al árbol genealógico de los mamíferos y hacer gamas modernas para ellos fue aún más difícil. Los científicos combinaron evidencia de ADN y datos de sitios de excavación de fósiles en todo el mundo con un nuevo algoritmo de computadora poderoso para predecir dónde las especies extinguidas encajan con los mamíferos que están vivos en la actualidad.



“Esta completa base de datos ya ha proporcionado evidencia muy necesaria para informar las líneas de base de restauración y para proporcionar reevaluaciones de varias ideas muy debatidas en biología, pero esto es solo el comienzo”, dijo Jens-Christian Svenning, profesor de la Universidad de Aarhus y líder de el equipo de esa universidad.



Él espera que otros investigadores, conservacionistas y educadores también encuentren valiosa esta base de datos pública y disponible. “Ya estamos utilizando esta matriz de información para cuantificar y mapear los déficits de biodiversidad inducidos por el hombre y evaluar el potencial de restauración en todo el mundo”, señaló.



EUROPA PRESS