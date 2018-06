Con rampas habrían subido los ‘sombreros’ de piedra de los moáis

¿Fueron capaces los antiguos habitantes de la isla de Pascua, al sur de Chile, de construir rampas inclinadas de escoria volcánica para transportar los pesados sombreros de los moáis, esas gigantes estatuas monolíticas, desde el nivel del suelo hasta sus cabezas?



Al menos eso es lo que cree un equipo de investigadores de la Penn State University (PSU), encabezados por el arqueólogo Sean Hixon, quienes publican su teoría en la revista 'Journal of Archaeological Science' de este mes.



Los antropólogos, arqueólogos y físicos, quienes visitaron la isla en 2014, tomaron múltiples fotografías de los pukaos como se conocen estos tocados que pesan cerca de 10 toneladas, y luego, mediante fotogrametría y modelación 3D, obtuvieron detalladas imágenes de ellos.

Estudiando su estructura, tamaño y peso llegaron a la conclusión que fueron instalados luego que la estatua fue erigida en su plataforma. El desarrollo de estos monolitos, cerca de 400, se desarrolló entre los años 700 y el 1600 d.C.



Mientras los moáis eran fabricados en las canteras del volcán Rano Raraku, los pukaos se fabricaban en las canteras de escoria roja de Puna Pau, situadas en extremos opuestos de la isla. Por esto es poco probable que fueran ensambladas ambas piezas y luego transportadas a cada centro ritual.



La teoría que proponen los especialistas es que con la misma escoria roja mezclada con suelo construían rampas sólidas frente a la estatua y por ellas transportaban el pukao. No se trataba de construcciones muy grandes, asegura Hixon a 'El Mercurio'. “Como parte de nuestra investigación, hemos calculado que, incluso en el caso del pukao más grande (en el Te Pito Kura), el volumen de material necesario para la construcción de la rampa es menor o igual al volumen de material que fue necesario para construir los ahu, las plataformas donde se colocan las estatuas. Estas estimaciones apoyan la factibilidad del uso de esta técnica”, explica.



Aunque no tienen claro el tiempo que habrían necesitado para transportar e instalar cada pukao, sí se aventuran en las herramientas utilizadas para moverlos: una combinación de cuerdas y la fuerza humana. Los tocados pueden alcanzar hasta las 13 toneladas de peso.



Para facilitar su instalación, la estatua habría estado levemente inclinada sobre la rampa y solo cuando se colocaba el sombrero, se nivelaba. La construcción del complejo ceremonial probablemente se hacía por partes. “Probablemente la construcción final de la plataforma ceremonial ocurría después que los pukaos se colocaban encima de los moáis”, dice Hixon.



“La única verdad es que no sabemos cómo se hacía”, reconoce el arqueólogo de la Universidad de Chile Claudio Cristino, para quien la teoría de los estadounidenses es una más entre todas las especulaciones al respecto.



A su juicio, una alternativa más factible es que mientras la estatua estaba en proceso de ser levantada con poleas y palancas iban acumulando piedras en la zona frontal, y cuando llegaban a cierto ángulo construían una rampa lateral por la que rodaban el cilindro para que calzara en la cabeza.



Un detalle es que los pukaos no son cilíndricos, sino más bien cónicos, lo que hace que si los quisieran rodar sería muy complicado.



Una probabilidad –que también plantea la teoría de los estadounidenses– es que fueran llevados como cilindros y los tallaran con su forma definitiva una vez instalados en la cabeza de la estatua.

RICHARD GARCÍA

EL MERCURIO (Chile) - GDA