Ese fenómeno llamado granizo / Columnista invitado

Recientemente, en Colombia se han presentado prolongadas granizadas que han empeorado el tráfico vehicular y han obstaculizado importantes vías, como la calle 53 y la autopista Norte, en Bogotá.

Si bien es poco común, el granizo es un extraordinario ejemplo de cómo, bajo ciertas condiciones muy particulares, una simple gota de agua puede transformarse en algo que, incluso, podría ser letal.



Tres condiciones son necesarias para formar granizo: alto contenido de agua líquida superfría, formación de conglomerados de cristales de nieve y fuertes corrientes de aire ascendente.



El agua superfría se obtiene por medio de un proceso denominado sobrefusión o superenfriamento, en el cual el agua se enfría por debajo de su punto de congelación, pero no se hace sólida es decir, no se convierte en hielo.



El granizo se forma en un tipo de nubes conocidas como cumulonimbos, caracterizados por alcanzar grandes alturas, que van desde los 450 hasta los 7.250 metros o, incluso, los 12.000 metros. Como cualquier otro tipo de precipitación, el granizo comienza como gotas de agua dentro del cumulonimbo. Es precisamente el ascenso rápido y turbulento de corrientes de aire dentro de la nube lo que hace que dichas gotas comiencen el proceso de sobrefusión y se congelen una vez entran en contacto con núcleos de condensación (partículas con un tamaño de 2 micras y en las cuales el vapor de agua se condensa).



El tamaño del granizo varía desde 5 milímetros de diámetro (dimensión más frecuente) hasta 15 centímetros de diámetro, convirtiéndose este último en un objeto letal. En países tropicales, como en el caso de Colombia, el granizo se presenta con mayor frecuencia en regiones topográficamente altas, ya que alcanza a llegar a la superficie sin antes derretirse. Existen récords oficiales relacionados con el granizo; por ejemplo, el encontrado en Bangladés en abril de 1986, con un masa de 1,02 kilos, mientras que el más grande fue hallado en Dakota del Sur (Estados Unidos) en 2010 y cuyo diámetro era de 20 centímetros y su circunferencia, de 47,3 centímetros.



Según el Ideam, es complicado predecir fuertes granizadas como la ocurrida el primero de noviembre, aunque no se descarta que haya otras aisladas, debido a las condiciones atmosféricas de los últimos días.



DAVID TOVAR

Codirector Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología- Universidad Nacional de Colombia.