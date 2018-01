La superluna no es tan súper / Columnista invitado

La Luna, nuestro satélite natural, gira alrededor de la Tierra en una órbita elíptica; es decir, tiene una órbita con forma de óvalo. Esta forma geométrica se caracteriza por tener dos focos, estando la Tierra en este caso particular en uno de ellos. Es precisamente en dos puntos a lo largo de esta órbita donde la Luna se encuentra un poco más lejos de la Tierra y otro punto en el que se encuentra un poco más cerca. A estos puntos se los denominan Apogeo y Perigeo. Es precisamente en el Perigeo donde la denominada superluna es visible, pero… ¿qué tan ‘súper’ va a ser la superluna?

La distancia que hay entre la Tierra y la Luna es de 384.000 kilómetros en promedio. Sin embargo, durante el eclipse de luna que ocurrirá este 31 de enero, la distancia será menor, aproximadamente 357.100 kilómetros, dando lugar a la segunda super- luna de 2018. Y aunque pensemos que durante estas superlunas el cielo se iluminará majestuosamente y podremos ver nuestro satélite natural en proporciones nunca antes vistas regularmente, en realidad la Luna se verá un 7 por ciento más grande de lo habitual, lo que para un observador como usted, o como yo, no es significativo.



Adicionalmente, por su cercanía, se estima que la Luna aumentará su brillo aproximadamente 30 por ciento. En términos un poco más técnicos, esto resulta en un incremento de tan solo 0,2 en magnitud, medida que utilizan los astrónomos para saber qué tan brillante es un objeto celeste.



Considerando que, además, es luna llena, el resplandor que produce en una noche despejada hace que este aumento en el brillo sea imperceptible para el observador. Es más, incluso pocos días antes, o incluso días después de ser luna llena, las personas asumen que está en esta fase, cuando realmente no lo está.



Para ponerlo en contexto, es como comparar una pizza de pepperoni tamaño grande con una pizza de pepperoni tamaño extragrande y las colocaran a tres cuadras de distancia. ¿Alguien sería capaz de notar tan pequeña diferencia? Claro que no.



¿Podríamos ser fácilmente engañados al no percibir tan pequeñas variaciones de tamaño a tan gran distancia? Por supuesto que sí. La idea no es desalentar al entusiasmado lector; por el contrario, así que a disfrutar de esta luna un poco más grandecita.



DAVID TOVAR

Codirector Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GCPA. Universidad Nacional