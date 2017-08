Si recortan presupuesto, se tendrían que cerrar programas: Colciencias

César Ocampo, director general de Colciencias, se refirió, este miércoles, a la polémica generada por el posible recorte que sufriría el presupuesto de esa entidad si el borrador del Presupuesto General de la Nación para el 2018, que actualmente hace su curso en el Congreso, es aprobado.



De acuerdo con dicha propuesta, se contempla que la entidad cuente con un capital de 220 mil millones de pesos, un 42 por ciento menos de lo que contó para este año, cuando recibió 379 mil millones.

“Me han estado atacando mucho en los medios porque no he dicho nada frente a esta situación, pero el silencio no es indiferencia. En Colciencias, al igual que en el resto de la comunidad académica y científica estamos preocupados por el presupuesto”, aseguró Ocampo.



El director de la entidad agregó que, a pesar de no haber hecho declaraciones públicas hasta el momento, sí se ha estado reuniendo con el Ministerio de Hacienda y con el Gobierno, intentando que no se dé semejante reducción en las arcas de la Colciencias.



“Estamos en conversaciones para que sea más que los 220 mil millones, porque si nos quedamos solo con esa plata tendremos que parar muchos programas, ya que esos recursos están comprometidos para becas de formación de alto nivel, en vigencia futuras y en el Fondo de Investigación en Salud (FIS)”, dijo Ocampo.



Ocampo apuntó a la actual situación fiscal del país como principal razón del posible recorte y se refirió al plantón de científicos que protestará este jueves en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.



“Nuestra intención –continuó Ocampo- es darles la cara a ellos y enfatizar en que la ciencia ha sido una prioridad del Gobierno, que fue el que decidió destinar el 10 por ciento de las regalías al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, ha creado programas como Colombia Científica, que da 230 millones de pesos para financiar ocho megaproyectos y para becas de posgrado. A la comunidad científica le agradecemos su intención y su capacidad para aumentar la conciencia sobre estos asuntos”.



Por otra parte, Ocampo dijo que intentarán seguir adelante con proyectos como la creación de una comunidad de desarrollo sostenible y construcción de paz y con la puesta en órbita de una constelación de microsatélites para la observación del territorio nacional. Según Ocampo, ambos programas están contemplados dentro de un Conpes de desarrollo espacial que, esperan, sería aprobado el próximo año.



El director señaló que para cumplir con las metas para el cuatrienio, Colciencias necesitaría, por lo menos, 227 mil millones de pesos adicionales a los 220 mil millones que estiman recibir; de esta manera, la entidad podría seguir adelantando las metas, pero no alcanzarlas. “Si logramos tener 170 mil millones más podríamos operar bien, porque con el dinero que hay en este momento, nos quedan, aproximadamente, entre 4 y 5 mil millones para hacer iniciativas misionales", añadió.

"De cumplirse lo que dice el borrador, tendríamos que cerrar muchos programas, porque de los 220 mil millones, 23 mil millones son para funcionamiento de la entidad, 150 mil millones para becas futuras y 42 mil para el fondo de investigación de salud. Esta plata está amarrada en un 98 por ciento de inversión", agregó.



Finalmente, Ocampo hizo énfasis en la necesidad de que Colombia le apueste a la ciencia y a la alta tecnología, que aportan al desarrollo sostenible del país, pues, según dijo, Colciencias es un elemento integral en el proyecto de nación y construcción de paz. "La ciencia no va a ser un lujo aparte sino un elemento integral junto con otras entidades del Estado", indicó.



