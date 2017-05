Científicos desaconsejan una dieta sin gluten en personas no celíacas

Un estudio científico publicado este miércoles en el Reino Unido desaconseja a las personas no celíacas seguir una dieta sin gluten, debido a que se privan innecesariamente de alimentos beneficiosos para su salud. El equipo dirigido por Andre T. Chan, de la Escuela de Medicina de Harvard (EE. UU.), demuestra que, a pesar de lo que se ha extendido en los últimos años, el consumo de gluten no incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas sin celiaquía.

Al contrario, los científicos subrayan que los ciudadanos que, sin padecer la enfermedad, evitan el gluten, pueden acabar prescindiendo de alimentos que reducirían su riesgo de sufrir esas dolencias coronarias, como los "granos integrales" -de trigo, cebada, avena o centeno-.



Por ese motivo, los expertos afirman que "no debe promoverse una dieta sin gluten entre personas sin la enfermedad celíaca", en el artículo publicado en la revista médica British Medical Journal.



El equipo de Harvard decidió examinar la conexión entre el consumo de gluten y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en personas no celíacas, a fin de comprobar la creencia de que este vínculo existe, lo que ha llevado a mucha gente sana a hacer dietas sin gluten.



El consumo de gluten -pequeñas proteínas que se hallan en la harina de los cereales de secano- sí provoca inflamación intestinal y se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en las personas celíacas.

Los expertos analizaron los datos de 64.714 mujeres y 45.303 hombres no celíacos profesionales del sector sanitario en Estados Unidos, quienes completaron un cuestionario sobre dieta y salud cada cuatro años, entre 1986 y 2010.



El análisis de esta información llevó al equipo de Chan a concluir que "no hay ninguna relación significativa" entre el consumo de alimentos con gluten y el desarrollo de enfermedades vasculares".



Otros análisis indicaron además que la restricción del gluten en la dieta puede llevar a la reducción del consumo de "granos integrales", que se asocian con un menor riesgo coronario. Los autores advierten en su artículo de que se trata de un estudio de observación, por lo que no pueden extraerse conclusiones firmes "de causa y efecto".



Sin embargo, sostienen que sus hallazgos "no apoyan la promoción de una dieta con restricciones de gluten con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades coronarias". Los científicos concluyen que "la promoción de dietas sin gluten para la prevención de enfermedades coronarias entre personas sin síntomas y sin celiaquía, no es recomendable".



EFE