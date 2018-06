Así se generó la erupción del volcán de Fuego, en Guatemala

La erupción del volcán de Fuego, en Guatemala, se dio tan solo unos días después de la del Kilauea, en Hawái. El primero, que arrasó varios poblados cercanos con una avalancha de lodo y ceniza ardiente, ha dejado hasta el momento 70 muertos y centenares de desaparecidos. El segundo obligó a cientos de isleños a evacuar sus viviendas y buscar refugio ante la velocidad a la que avanzaba la lava.

¿Tienen alguna relación estos dos hechos? ¿Por qué uno resultó más devastador que el otro? ¿Por qué estalla un volcán? Estas son preguntas que dejan estos dos hechos.



Para entender mejor las dinámicas geológicas que explican el funcionamiento de los volcanes, EL TIEMPO habló con Natalia Pardo, geóloga de la Universidad Nacional, máster en la Universidad Nacional Autónoma de México y con doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad Massey (Nueva Zelanda), quien se desempeña como profesora asistente del departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes.



¿Qué es un volcán?



Es un medio por el cual la Tierra transporta materia y energía desde su interior hacia la superficie, como resultado del proceso de tectónica de placas. Desde su formación, hace 4.600 millones de años, el planeta se ha venido enfriando desde su interior, lo cual genera una transferencia de calor hacia el exterior. Debido a esto, la capa rígida más externa, que se llama corteza y tiene entre 10 y 35 kilómetros de espesor, se rompe como la cáscara de un huevo. Cuando esto ocurre, se puede liberar magma, que es roca fundida. La parte de la Tierra que se funde es el manto terrestre, que es como ‘la clara del huevo’, la cual genera ‘bolsas’ de material fundido que buscan los caminos para salir a la superficie. Los volcanes son los lugares por los que sale todo ese material.



Los volcanes no están distribuidos aleatoriamente, sino que hay lugares del planeta donde son más comunes, por ejemplo, a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico.



¿Qué es una erupción volcánica?



Es el fenómeno mediante el cual el material sale, proceso que puede ocurrir de forma tranquila o explosiva, como ocurrió en Guatemala. Esto depende de si el material expulsado tiene o no gas. En el primer caso, a ese flujo se le denomina lava y no es tan peligroso; en el segundo, sale vapor de agua que se convierte en gas y es peligroso porque carga una energía térmica y cinética que puede llegar a ser muy violenta, generando una avalancha de gases y partículas sólidas muy calientes que queman y arrasan todo a su paso. A esto se le llama flujo piroclástico, y es el caso del volcán de Guatemala.



¿Existe alguna conexión entre la erupción de Fuego en Guatemala y la registrada en Hawái?



No. Se trata de erupciones totalmente independientes. El volcán de Fuego está sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, que va desde la Patagonia, recorriendo todo el borde occidental del continente americano hasta Alaska y se desvía hacia el borde oriental de Asia, dibuja una especie de círculo que pasa por Japón, Indonesia y Nueva Zelanda.

Hawái, por su parte, no se encuentra sobre el Cinturón, pero está localizado sobre lo que denominamos un punto caliente, una zona de actividad volcánica alejada de las placas tectónicas.



¿Por qué el de Guatemala fue más violento que el de Hawái?



Hawái está en erupción todo el tiempo y el Kilauea es un volcán tipo escudo, es decir que el material que saca es pobre en gas, entonces cuando esa roca fundida se derrama lo hace de forma tranquila, es observable y a veces hasta se convierte en un atractivo turístico. Nada de qué preocuparse.



Lo que pasa es que ahora se abrió una grieta en un zona poblada y complicó las cosas, pues aunque la gente sí puede salir con tiempo de la zona, se afecta negativamente la infraestructura, los cultivos y todo lo que no se mueve y puede ser quemado por las altas temperaturas, que llegan incluso a los mil grados centígrados.



Estos flujos de lava son menos graves que los piroclásticos, porque sus composiciones son distintas.



En cambio, Fuego es un estratovolcán, lo que quiere decir que cambia su personalidad entre erupciones tranquilas y erupciones muy explosivas. La diferencia fundamental es la composición de las rocas fundidas, que se llama magma y viene cargado de gases. Esos volcanes aguantan más la presión, pero cuando explotan lo hacen de manera mucho más violenta.



¿Se puede predecir la erupción de un volcán?



Se puede pronosticar con redes de vigilancia precisa, como las que tiene Colombia en coordinación con los observatorios vulcanológicos, los cuales miden si cambia la temperatura de los volcanes, si hay temblores en sus alrededores y si se altera la química de los gases que expiden con respecto a lo que se considera su comportamiento normal.

Esto se puede hacer desde las semanas previas a la erupción, pero es imposible predecir el día y la hora en que ocurrirá. Lo más importante es trabajar con las comunidades en estrategias de prevención y gestión del riesgo.

¿Y Colombia qué?

Para Natalia Pardo, Colombia está preparada ante la posible erupción de alguno de su volcanes como el Galeras o el Ruiz. “Tenemos una red sólida, potente, que se armó después del desastre de Armero, cuando explotó el nevado del Ruiz. Se crearon tres observatorios volcanológicos: uno en Manizales, otro en Popayán y otro en Pasto, todos con tecnología de punta a nivel mundial y gente muy bien capacitada”.



Con estos equipos se pueden lanzar alertas. “Cuando esto pasa, hay que alejarse de los valles y ríos porque por ahí es que se abre paso el magma. Y seguir la información oficial, los boletines que emitan las autoridades, para evitar las tragedias”, dice Pardo.

‘Catástrofe puede aumentar’

EL TIEMPO habló con Martha Calvache, Directora técnica de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano.



¿La tragedia podría haberse evitado?



Siempre se espera que las autoridades encargadas estén alerta cuando la actividad de un volcán se está incrementando. Sin embargo, cuando un volcán está activo por tantos años, las personas terminan familiarizándose con él, como por ejemplo cuando el nevado del Ruiz o el Galeras emiten cenizas, para la mayoría de personas que habitan cerca es algo normal. Al final es una labor tanto de autoridades como de la comunidad, pues de nada sirven protocolos de evacuación y emergencia si las personas no lo toman en serio.



¿Cuál es la diferencia entre el volcán Kilauea en Hawái, que ha estado en intensa actividad durante las últimas semanas, y el volcán de Fuego de Guatemala?



Existen varios tipos de volcanes. El Kilauea es menos explosivo, genera poco gas y roca fundida que se derrama como lava. Sus fluidos viajan rápido pero a la vez se enfría más rápido. Una evacuación puede hacerse con más tiempo.



Mientras que el volcán de Fuego emite flujos piroclásticos que son una mezcla de gases volcánicos calientes, materiales sólidos calientes y aire atrapado. Así que cuando el volcán hace erupción, estos flujos viajan a una velocidad promedio de 80 y 90 km/h, por lo tanto es mucho más difícil escapar de un desastre de estos y la alerta se debe enviar antes de la erupción, de lo contrario ya no se puede hacer nada, la catástrofe es inminente.



¿Qué otras consecuencias puede tener la erupción?



Hay mucho material que queda suelto, así que si llueve mucho se puede producir flujos de lodos secundarios que podrían aumentar la catástrofe, pues el cauce de los ríos aumenta y se pueden producir avalanchas como la ocurrida en Mocoa.



