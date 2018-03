Aquí podrá seguir la caída de Tiangong 1: la estación espacial china

Tiangong-1 es la primera estación espacial china de siete toneladas de masa que, de acuerdo con Agencia Espacial Europea, reingresará a la tierra posiblemente el 1 de abril.



"Lo más probable es que arda debido al calor extremo que generará su paso a alta velocidad a través de la atmósfera", señaló la agencia en un comunicado.



El Tiangong 1, que fue puesta en órbita el 29 de septiembre de 2011, se encuentra en desuso desde 2016 y vaga sin rumbo cerca de la Tierra, lo cual ha preocupado desde finales del pasado año algunas agencias espaciales, quienes expresaron su temor a que sus restos cayeran en zonas de la superficie terrestre.

La Agencia Espacial Europea señaló que algunas zonas del sur del Viejo Continente, incluidas España, Italia y Grecia, estaban en la franja de posible colisión del módulo en nuestro planeta. Otras muchas zonas del mundo estarían en esa franja, incluyendo toda África, casi la totalidad de Suramérica, Australia o buena parte de Asia (también China).

No obstante, el programa espacial chino anunció este martes que su estación espacial entrará en la atmósfera terrestre entre el 31 de marzo y el 4 de abril y aseguró que se quemará completamente cuando entre en contacto con el aire y sus restos no impactarán en el suelo.



Según Stijn Lemmens, experto en residuos de la Agencia Espacial Europea, se prevé que algunos restos del laboratorio espacial Tiangong-1 caigan en el océano o en tierra firme, pero las posibilidades de que causen daños humanos son ínfimas.



El artefacto cuenta con diez metros de longitud y algo menos de nueve toneladas de peso y de acuerdo con la firma de ingeniería China Manned Space (CMS), encargada del programa Tiangong, este módulo hoy se encuentra a 212 kilómetros de la Tierra (cuatro menos que el domingo).



Los astronautas chinos que viajaban en Tiangong-1 llevaron a cabo experimentos y probaron las primeras misiones chinas de acoplamiento espacial entre naves y estaciones orbitales.



De impactar con la Tierra, los expertos aseguran que las posibilidades de que alcance a alguien son una entre un billón, pero en todo caso su entrada en la atmósfera, si se produce durante la noche, podrá ser observada a simple vista por los curiosos.



Como para todos los satélites y naves espaciales de gran tamaño, la estación había sido programada para una "reentrada controlada" después de su vida útil, con una caída en el océano Pacífico, lejos de toda zona habitada. Pero en marzo de 2016, la estación espacial "dejó de funcionar, aunque mantuvo su integridad estructural", indicó la Agencia Espacial Europea.



El proyecto The Virtual Telescope Project! junto con Tenagra Observatoires planean un avistamiento con transmisión en vivo de la 'reentrada' de Tiangong-1 a la Tierra. Usted podrá seguir la observación en vivo a través de su página.

​

ELTIEMPO.COM con EFE y AFP