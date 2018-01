‘Black Mirror’: Cuánto falta para llegar a estos escenarios

A doce días del estreno de la cuarta temporada de Black Mirror, la serie que comenzó como un proyecto británico de la cadena BBC y en la actualidad está en la plataforma de Netflix, expertos analizan qué tan cerca estamos de lograr las tecnologías presentes en los seis nuevos capítulos. A partir de este momento habrá spoilers de los episodios, por lo que si aún no ha visto las nuevas entregas, puede que se entere de detalles de sus argumentos.

‘USS Callister’

Inmersos en un videojuego de realidad virtual, los personajes de este capítulo no solo muestran una tecnología capaz de almacenar cantidades enormes de datos, sino también la posibilidad de escanear el material genético de una persona y transformarlo en datos, creando así una copia virtual. Un proceso que no involucra solo los aspectos físicos del individuo, sino también su conciencia, es decir, un avatar capaz de pensar y sentir como su versión en el mundo real.



Son diversos los aspectos que deben analizarse sobre esta realidad para establecer la cercanía con la actualidad; el primero es que en 2018 existe la capacidad técnica de almacenar esta cantidad de datos necesarios en servidores y ponerla a disposición de una realidad virtual de un videojuego, así que esa parte está cubierta. El otro lado es un poco más complejo, ya que el protagonista crea en su mundo privado réplicas de personas a través de pequeñas muestras de ADN con un pequeño escáner en su casa. Si bien es posible realizar muestras de ADN a partir de objetos personales, aún no se puede secuenciar a este nivel el genoma humano ni, menos aún, traspasar la conciencia a seres virtuales.

‘Crocodrile’

En medio de una historia con tintes policiales se muestra un dispositivo que sería muy útil en la resolución de crímenes, identificado como ‘recordador’ o ‘corroboradores’. Se trata de una caja similar a los televisores portátiles de siete pulgadas que se utilizaban antes, que está conectada a un sensor ubicado en la sien de las personas para acceder a sus recuerdos, los cuales son proyectados en esta pantalla.



Estudios actuales han intentado determinar la forma como los recuerdos funcionan en la memoria; sin embargo, poder acceder a ellos aún es un misterio que no se ha podido lograr; menos aún, generar una tecnología inalámbrica que permita mostrar a terceros una imagen que esté almacenada en el cerebro de una persona.



Lo que sí es realista en este episodio es la forma como se accede a los recuerdos, ya que uno de los personajes se enfrenta a personas, olores y sonidos ocurridos para “llamar” el momento necesario en la memoria, una relación que ha sido comprobada en investigaciones científicas.

‘Arkangel’

Este capítulo relata el intento desesperado de una madre por controlar a su hija tras extraviarla, por unos minutos, en un parque de juegos. Es así como, a través de un chip que le implanta, es capaz de visualizar cada paso, manipular lo que puede ver y revisar sus signos vitales gracias a una tableta. El dispositivo también cuenta con las opciones de examinar el historial de todo lo que ha visto un hijo, hasta bloquear de su vista todos los elementos que provoquen un aumento de cortisol –la hormona que se libera producto de situaciones de estrés–, además de permitir conocer la ubicación exacta del hijo y entregar alertas de peligro. Pero este episodio no se encuentra tan alejado de la realidad.



En la actualidad existen aplicaciones móviles que permiten bloquear contenido de celulares y controlar lo que realizan los hijos a través del GPS incorporado en los teléfonos celulares. Es el caso de Secure Teen, una app que permite conocer la ubicación, bloquear contenido y monitorear todo lo que hace su hijo a través de un control remoto que puede ser instalado en su celular o tableta. Sin ir más allá, no es lejana la idea de que se implanten chips localizadores que funcionen a través de GPS, los cuales ya existen para mascotas. Quizás la idea más descabellada es la de controlar lo que ve el ojo humano.

‘Black Museum’

La serie de relatos presentados en el último capítulo de la temporada da a conocer avances tecnológicos impensados hoy. El episodio, dirigido por Colm McCarthy, muestra tecnologías que están ligados al área de salud. Es así como se presenta un implante que permite a un doctor percibir las sensaciones y dolores de pacientes. De esta manera podría ayudarlos rápidamente. Aunque no existe un invento de esta categoría, distintos estudios han logrado identificar puntos de dolor representados en el cerebro, por lo que se podría crear un dispositivo parecido.



De otro lado, se muestra cómo la conciencia de una mujer en coma es trasplantada de un cuerpo a otro. Si bien la idea es imposible, ya existe una startup –llamada Humai– que se planteó utilizar inteligencia artificial y nanotecnología para implantar patrones de conducta en un cuerpo artificial, como armar un robot de una persona. Hasta el presente no han tenido éxito.



Por último, el capítulo muestra cómo un holograma -que cuenta con conciencia humana- es exhibido en un museo. Sin embargo, aunque no es posible transferir conciencia a un holograma, sí es factible exhibir uno. Ya se ha hecho, como en el caso de un concierto de Michael Jackson en 2014 y Tupac en 2012. La holografía es una técnica fotográfica que permite obtener una imagen tridimensional gracias al uso de un rayo láser, más bien como una ilusión óptica.

‘Hang the DJ’

Este episodio es el más romántico y cómico de la temporada. Muestra cómo, a través de una aplicación, uno puede encontrar a su pareja perfecta. Hang The Dj- titulado así por la canción Panic de The Smiths- cuenta cómo sus protagonistas están insertos en esta aplicación que autoimpone tu match y la fecha de caducidad de esta.



Pese a eso, no está tan alejada de la realidad. Las aplicaciones de citas son populares estos días. Tinder, Happn y Bumble son algunos ejemplos que, al utilizar cookies y distintos algoritmos, podrían asemejarse a la fantasía de la serie, pero sin ser tan dictatoriales. Las cookies son pequeños archivos que se guardan en el navegador del usuario y entregan información como las preferencias y búsquedas.

‘Metalhead’

Probablemente, uno de los capítulos con menos elenco dentro de la pantalla y también uno de los que muestran una tecnología más cercana a lo que podría ser y uno de los principales miedos cuando de inteligencia artificial se habla. En Metalhead se muestran unos “perros robot” capaces de rastrear marcas de GPS, equipados con armamento de fuego y lanzador de unas especies de granadas con esquirlas metálicas y un conector universal para ‘hackear’ puertas, cerraduras e, incluso, los computadores de los vehículos.



Al ver por primera vez estos ‘perros’, como son denominados, lo primero que se viene a la cabeza son precisamente los “robots perro” de Boston Dynamics, la compañía de robots que hasta junio del 2017 era parte de Google y ahora pertenece a Softbank, no solo por su forma física, sino por como se mueven e, incluso, como son capaces de levantarse después de una caída, aunque estos avances aún no cuenten con todas las “herramientas” que exhiben en el capítulo de Black Mirror.



Otro de los aspectos que tiene este avance es la inteligencia artificial que opera dentro de los robots y es una de las más grandes polémicas de esta tecnología, ya que el control de armas por parte de un cerebro no humano es la principal cruzada de miles de científicos en todo el mundo.



EL MERCURIO (CHILE) / GDA