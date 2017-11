China quiere ser una potencia mundial en la carrera espacial

En la próxima década, China será el único país del mundo con estación espacial permanente. Está a punto de dominar los vuelos de ida y vuelta a la Luna, lo que abre la puerta a misiones tripuladas a un satélite que el hombre no visita hace 45 años; y a más largo plazo, quizá a mediados de siglo, los chinos ya tienen en mente explorar Marte, abrir minas de extracción en los asteroides del Sistema Solar y hasta llegar a Júpiter.

Todo sería muy del agrado del fundador de la República Popular, Mao Tse Tung, quien en los primeros años del régimen comunista lamentó que China “no era capaz siquiera de enviar una patata al espacio”. Los chinos, eso sí, presumen de tener al primer hombre que intentó subir más allá de la estratosfera, el inventor Wan Hu, quien, en el siglo XVI, diseñó una silla alimentada con 47 cohetes, se subió a ella y ordenó a sus criados que encendieran los propulsores, tras lo cual hubo una gran explosión y Wan ‘desapareció’.



Los sueños espaciales de Mao se encontraron con un golpe de suerte en 1956, cuando, debido al miedo al comunismo que sembró en Estados Unidos el implacable senador Joseph McCarthy, fue expulsado de ese país el ingeniero chino Qian Xueshen, en ese entonces uno de los mayores expertos en Norteamérica en propulsores para naves espaciales y misiles.



Qian se vio obligado a regresar a su China natal, donde no tardó en ser reclutado por el joven régimen comunista para liderar el Instituto Número 5, germen del programa espacial chino, del que Qian –fallecido en 2009– es considerado gran padre.



Ese programa avanzó muy lentamente en los primeros años, afectado por la inestabilidad política de los años de la Revolución cultural (1966-76), aunque dos años antes de que esta comenzara, los chinos ya lograron lanzar ratas albinas al espacio, solo siete años después de que los rusos pusieran en órbita a la famosa perra Laika.



Durante décadas, los lanzamientos de satélites y vehículos propulsores de China pasaron relativamente desapercibidos, hasta que, en 2003, el país asiático logró ser el tercero tras los programas espaciales de EE. UU. y la Unión Soviética –heredada por Rusia– en llevar un hombre al espacio, Yang Liwei.



Luego, otros diez taikonautas chinos (de taikong, la palabra con que los chinos se refieren al espacio), dos de ellos mujeres, han viajado al cosmos en las misiones Shenzhou, cuyo objetivo principal, por ahora, es construir una misión espacial permanente en la órbita terrestre.



Entre estos planes, China ya ha enviado dos laboratorios espaciales orbitales, los Tiangong 1 y 2, y ha conseguido con éxito acoplar sus últimas cuatro misiones Shenzhou a ellos.



Así, el programa espacial chino puede seguir adelante con sus planes para construir una estación orbital, un reto que comenzará en 2019 con el lanzamiento de su primer módulo, el Tianhe 1, y se espera concluir para 2022.



El otro gran campo donde China está dando mucho que hablar en los últimos años, aunque en competencia con otras jóvenes potencias espaciales como Japón e India, es la exploración de la Luna.



Los asiáticos han enviado ya tres sondas lunares, las Chang’e, bautizadas con el nombre de la diosa que, según las leyendas orientales, vive en suelo selenita, y mandará dos más en noviembre de 2017 y mayo de 2018.



En diciembre de 2013, la sonda no tripulada Chang’e 3 aterrizó en la Luna, lo cual el ser humano no había conseguido desde 1976, y días después desplegó en suelo selenita el robot móvil Yutu (‘conejo de jade’), también cerrando un paréntesis de 40 años sin este tipo de acciones en la Luna.



La sonda que China prevé lanzar este año intentará ser la primera de ese país capaz de regresar a la Tierra, un avance tecnológico necesario para plantearse futuras misiones con humanos al satélite, lo cual, según reveló recientemente el propio astronauta Yang Liwei, actual subdirector del programa chino de vuelos tripulados, ya está en los planes a largo plazo de la agencia espacial china.



ANTONIO BROTO

EFE