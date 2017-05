'El impacto de un cometa acabó con mamuts y mastodontes'

Un cometa o asteroide que golpeó a la Tierra hace 13.000 años causó que el clima se enfriara, acabando con la megafauna como mamuts y mastodontes en Norteamérica, según sugiere un nuevo estudio.



La investigación refuerza el argumento para las condiciones de tal acontecimiento, que marcó el comienzo de un período frío conocido como el Dryas Reciente.



El geólogo James Kennett, de la Universidad de California en Santa Bárbara y sus colegas habían identificado previamente, a partir de una delgada capa en el Younger Dryas Boundary (YDB) fechado hace 12.800 años, un rico conjunto de esférulas de alta temperatura, vidrio fundido, nanodiamantes y otros materiales exóticos, que sólo el impacto cósmico puede explicar. Ahora pueden agregar platino a la lista.



Impulsado por un estudio de 2013 en el que los científicos de la Universidad de Harvard informaron de platino en núcleos de la capa de hielo de Groenlandia, Kennett y sus colegas ampliaron sus análisis para incluir el metal pesado.



Sus últimos resultados, que aparecen en la revista Scientific Reports, muestran concentraciones aún más altas de platino que las encontradas en los núcleos de hielo.



"Hemos identificado una huella digital fácilmente medible e identificable para esta capa de impacto, que ha sido previamente bien fechada", dice Kennett, un profesor emérito en el departamento de Ciencias de la Tierra de Santa Barbara.



"Esto proporciona un marcador de tiempo de gran valor para la comparación con la multitud de cambios abruptos que ocurrieron alrededor de este intervalo de tiempo, incluyendo las extinciones, los cambios culturales humanos y el declive de la población, y el cambio climático".



Los investigadores tenían muestras de sedimento de 11 sitios analizados para platino y paladio, que, según Kennett, también son indicativos de un impacto. Aunque ambos elementos trabajan juntos, el nuevo documento se centra principalmente en las anomalías del platino.



El equipo comenzó con tres lugares donde la capa de impacto YDB había sido previamente identificada: Arlington Canyon en la isla Santa Rosa frente a la costa de Santa Bárbara, Blackwater Draw en el este de Nuevo México y Murray Springs en el sureste de Arizona. Todos muestran un pico de platino que corresponde con el YDB.



Los investigadores añadieron Sheriden Cave en Ohio, donde los restos de la megafauna extinta eran evidentes hasta la capa de impacto. Luego los científicos ampliaron su análisis para incluir siete sitios adicionales pero menos bien datados en Carolina del Norte y Carolina del Sur que contenían la evidencia arqueológica que sugiere la posición de la capa de YDB. En cada sitio se encontró una anomalía de platino, exactamente en el inicio del Dryas Reciente, como se predijo.



"Existe una alta probabilidad de que un investigador que ejecute el mismo análisis encuentre una anomalía de platino, pero no es 100% seguro", dice Kennett. "La mayoría de los sitios que analizamos revelan la anomalía del platino, pero no todos.



Esto no es sorprendente porque el registro geológico no es perfecto. Hay reelaboración, erosión. Algunos sitios tienen realmente estratigrafía de alta resolución y registros continuos, mientras que otros tienen tasas mucho más bajas de deposición, una estratigrafía más gruesa y no están tan finamente resueltos.



"Los datos de platino de la capa de hielo de Groenlandia están ajustados con tanta precisión, que casi se pueden discernir los cambios anualmente", continúa Kennett. "Pero esta resolución no es posible para la mayoría de los sitios sedimentarios terrestres".



Esta última investigación proporciona quizás la evidencia más persuasiva de que un impacto cósmico precipitó el enfriamiento del clima en el Dryas Reciente. "Es concluyente que un impacto fue la causa", dice Kennett. "Sin embargo, algunos científicos todavía discuten si las evidencias vinieron de la redistribución de materiales terrestres o de un impacto cósmico.



"Los datos de la anomalía del platino que informamos apoyan la teoría del impacto extraterrestre hace 12.800 años", añade Kennett. "Creemos que un cometa rico en platino chocó con la Tierra o el cometa colisionó con sedimentos ricos en platino en el este de Canadá".



Kennett observa que esta anomalía de la abundancia del platino se convertirá probablemente en la huella digital de la firma para el impacto cósmico y la extinción resultante de los mamuts en América del Norte, de la misma manera que la anomalía del iridio marca el final del Cretácico y la extinción de dinosaurios.



