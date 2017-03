Podría cambiar el árbol evolutivo de los dinosaurios

Por cerca de 130 años, los dinosaurios han sido divididos en dos grupos mayores, diferenciados por el tipo de pelvis. Los Ornithischia, que incluyen especies emblemáticas como el iguanodón, el Triceratops y el Stegosaurus, que tenían una pelvis parecida a la de las aves. Mientras que los Saurischia –entre los que se sitúa tanto a los grandes carnívoros como los tiranosaurios, a las aves y también a los grandes herbívoros de cuello largo, como el Brontosaurus– presentaban una pelvis como la de los reptiles.

Pero ahora, según una nueva investigación de la Universidad de Cambridge y del Museo de Historia Natural de Londres, que publicó la semana pasada la revista Nature, esto puede cambiar.



Basada en la morfología de más de 74 distintos dinosaurios de las eras Jurásica y Triásica, es decir, las más tempranas, la forma de la pelvis no sería tan distintiva como otros 21 rasgos heredados a partir de un ancestro común, como la forma del cráneo, de los huesos de la mandíbula o de ciertos huesos del pie.



De esta forma, los gigantes de cuello largo herbívoros no estarían emparentados con los tiranosaurios, velocirraptores y las aves, sino que habrían evolucionado en forma totalmente independiente y formarían un grupo aparte.



En realidad, los T. rex y los otros depredadores carnívoros, junto con las aves, tendrían el mismo origen evolutivo que los Stegosaurus y Triceratops, lo que revela que los primeros dinosaurios habrían sido omnívoros y después se especializaron en comer carne o alimentarse de vegetales.



“Desde niños nos vienen contando una versión sobre la clasificación de los dinosaurios, pero, honestamente, sus orígenes siempre estuvieron pobremente documentados, y ahí fue cuando ocurrieron las separaciones que llevaron a la formación de los distintos grupos. Ahora, gracias a nuevos hallazgos, especialmente de fósiles de dinosaurios más tempranos, tenemos mucha más información que nos permite hacer una revaluación de los linajes”, destaca el paleontólogo de la Universidad de Chile Alexánder Vargas.

Todo en su lugar

Desde antes de esta propuesta de reclasificación, explica el paleontólogo, había evidencia de algún tipo de plumas en los Ornithischia, cuando se creía que estas solo fueron parte de los Theropoda, grupo del que surgieron las aves.



En cambio, los Sauropoda (los gigantes de cuello largo) serían los menos emparentados con las aves, y esto reafirma por qué nunca se ha encontrado evidencia de plumas en ellos.



En esta nueva clasificación, el Herrerasaurus encuentra un nicho. Se trata de un dinosaurio con un hocico estrecho y largo, además de dientes grandes, que parecía un terópodo, pero era tremendamente primitivo.

Vargas cree que esta clasificación, incluso, permitiría situar a nuestro Chilesaurus –que posee tanto rasgos de Ornithischia como de Theropoda– en el árbol evolutivo de los dinosaurios. “Puede ser el representante último del linaje de un ancestro común entre terópodos y Ornithisquios, la demostración final de lo que proponen en el artículo”.



Otra propuesta controvertida del análisis es que los dinosaurios no se habrían originado en Gondwana, continente desaparecido del cual formó parte la actual Suramérica, como se sostiene hoy, sino en Laurasia, que es hoy el hemisferio norte.



Para el paleontólogo argentino Ricardo Martínez, no es que los dinosaurios se originaran en el hemisferio norte, sino que es una evidencia más para fijar su origen allí. “El sesgo que hay en el registro fósil hace que sea muy especulativo sostener un lugar de origen”.

Hallan 21 tipos de huellas en el ‘Jurassic Park’ australiano

Un grupo de científicos ha identificado 150 huellas de 21 especies de dinosaurio en un área del noroeste de Australia, anunció este lunes la Universidad de Queensland.



Las pisadas corresponden a 10 especies de la clase de los saurópsidos (cuatro de la infraorden Ornithopoda), seis de dinosaurios armadillos y cinco de dinosaurios depredadores, se detalla en una nota de prensa.



La variedad de las marcas no tiene precedentes en el mundo, según el biólogo y geólogo australiano Steve Salisbury, director del estudio sobre el hallazgo publicado en Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology 2016.



“Entre las huellas está la única prueba confirmada de un estegosaurio en Australia. Además, hay algunas de los dinosaurios más grandes jamás registrados. Algunas huellas de los saurópodos tienen 1,7 metros de largo”, precisó el biólogo y geólogo de la Universidad de Queensland en un comunicado.



Salisbury señaló que el descubrimiento “es extremadamente importante porque supone el primer registro de dinosaurios no aviarios en la mitad occidental del continente y es la única huella de la fauna de dinosaurios de Australia durante la primera mitad del Cretáceo temprano”.



Las pisadas se encuentran en una zona rocosa que tiene entre 127 y 140 millones de años de antigüedad, situada en Walmadany, región del estado de Australia Occidental que contiene miles de huellas de dinosaurios y fue incluida en el Patrimonio Nacional de Australia en el 2011. Ahora se le conoce como el ‘Jurassic Park’ australiano.



Las 150 impresiones identificadas son más antiguas que la mayoría de los fósiles de dinosaurios descubiertos en la parte oriental de Australia, y se calcula que tienen una antigüedad de entre 90 y 115 millones de años, según el comunicado de la Universidad de Queensland.



RICHARD GARCÍA

El Mercurio (Chile) / GDA*

*Con información de EFE